F1 - Verstappen sobre largar de 11° em Spa: "Batalha difícil"

Max Verstappen largará de uma posição a qual ele não está muito acostumado, a 11°. No GP da Bélgica, o piloto da Red Bull foi punido após trocar seu motor pela quinta vez, excedendo a regra imposta pela FIA, Federação Internacional de Automobilismo, na Fórmula 1.

Apesar de ter sido o mais rápido em pista no sábado, o holandês foi obrigado a abdicar da pole position para Charles Leclerc, que cravou a segunda melhor volta, mas será o primeiro posicionado no domingo no grid. A classificação foi marcada por fortes chuvas e ventos, o que prejudicou alguns times, mas parece ser o clima perfeito para Verstappen.

Após a quali, o piloto declarou: "Foi uma boa classificação. Por sorte, o tempo estava ok. Estava chovendo um pouco, mas conseguimos fazer uma classificação decente".

Verstappen foi à pista com pneus intermediários, como todos os outros pilotos, para enfrentar a quantidade de água. Quando o traçado começou a secar, os carros começaram a sofrer um pouco mais com o desgaste:

"Eu estava focado no Q3 e, sem saber se a pista ficaria seca, eu tentei manter dois jogos de pneus novos para o Q3. Por sorte eu consegui escapar do Q1 e Q2. O carro funciona muito bem na chuva".

Sobre a punição que o fez perder 10 posições no grid de largada para domingo, Verstappen avaliou que sair da 11° colocação não será nada fácil, mas fará o possível para tentar ter um resultado mais agradável na corrida.

"Eu sei que hoje foi um bom dia, mas estava chovendo. Nós precisamos ser rápidos com a pista seca amanhã. Será uma batalha difícil. Nós faremos o nosso melhor. Espero que possamos disputar contra as Ferraris e a Mercedes que estão a minha frente. E com mais um pouco de sorte, podemos desafiar as McLarens também".

