Repetindo o feito de 2023, Charles Leclerc conquistou a pole position no GP da Bélgica da temporada de 2024 da Fórmula 1. O piloto larga na primeira posição após a punição de Max Verstappen, por exceder o limite de trocas de motor.

Animado com o resultado, o piloto da Ferrari confessou que acreditava que a melhor posição que eles conseguiram, caso a chuva não estivesse tão forte, seria um P5. Porém, a pole vem com um gostinho ainda melhor.

"Eu acho que, sem a chuva, provavelmente nós estávamos lutando pelo quinto lugar. Nós estávamos indo contra a Mercedes especialmente. Claro que a chuva nos ajudou um pouco".

Leclerc também largou da pole em 2023 na Bélgica, mas perdeu a vitória para Verstappen. Agora, o piloto parece estar com outra mentalidade, mas não tem um plano definido para manter a posição em pista:

"Aqui não é o lugar mais fácil para manter o primeiro lugar na primeira volta. Toda largada é diferente e, assim que eu estiver no carro amanhã, na curva Eau Rouge, eu vou decidir o que é melhor e, claro, continuar lutando para manter o primeiro lugar".

