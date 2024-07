F1: Incidente com Verstappen no quali de Spa gera punição a Zhou

Piloto da Sauber, Zhou Guanyu foi punido pelos comissários desportivos da Federação Internacional de Automobilismo (FIA) por atrapalhar o holandês Max Verstappen, da Red Bull, na classificação do GP da Bélgica de Fórmula 1, este sábado. O chinês tem 'gancho' de 3 posições no próximo GP, na Holanda.

O incidente entre os dois aconteceu no Q1 do 'quali' em Spa-Francorchamps, onde Verstappen terminou a disputa como o mais rápido -- ele, porém, não larga da pole, mas sim em 11º, já que paga punição no grid por troca de componentes de sua unidade de potência.

No 'lance', Zhou teria bloqueado o caminho de Max na curva Blanchimont enquanto o holandês buscava uma volta rápida (o Motorsport.com te mostra no vídeo abaixo). Se considerado culpado, o chinês pode ser punido a perda de três posições no grid de Spa.

De todo modo, o piloto da Sauber já havia sido o último na classificação da 14ª de 24 etapas da F1 2024, de forma que qualquer punição em Spa não teria efeito prático, já que Yuki Tsunoda, da RB, tem penalidade de 60 posições no grid belga, também por troca de componentes. O japonês larga em último.

Veja DEBATE sobre a classificação chuvosa para o GP da Bélgica de F1 | Q4

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Há chance de título de McLaren/Lando? Rico Penteado analisa. Telemetria

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!