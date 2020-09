Lewis Hamilton bateu o recorde de pole positions de Michael Schumacher há aproximadamente três anos, no GP da Itália de 2017, e hoje, na classificação para o GP da Toscana, aumentou seu recorde para 95, contra ‘apenas’ 68 do ex-piloto alemão. E os números do britânico vão além: a primeira colocação conquistada em Mugello foi a 69ª de Hamilton pela Mercedes, ou seja, no seu oitavo ano com a equipe alemã, o piloto já alcançou um número que Schumacher levou 16 anos para conquistar.

Isso porque a pole número 68 do alemão veio no GP da França de 2006, em Magny-Cours, à época em que tentava seu oitavo título mundial contra um jovem Fernando Alonso. No mesmo ano, Hamilton foi campeão mundial de GP2 e começaria sua carreira na Fórmula 1 em 2007.

A comparação de poles pela mesma equipe é ainda mais vantajosa a Hamilton: Schumacher correu 11 temporadas pela Ferrari, de 1996 a 2006, e pela Scuderia, conquistou 58 pole positions, 37 a menos do que o britânico pela Mercedes.

Os últimos recordes de Schumacher que ainda perduram são o de vitórias (91) e voltas rápidas (77). Hamilton se encaminha para bater o primeiro ainda esse ano se mantiver o mesmo ritmo das oito primeiras corridas da temporada 2020, onde conquistou cinco vitórias. Atualmente, o piloto tem 89 e está em boas condições de vencer a corrida deste domingo (12).

Já o recorde de voltas rápidas pode ficar mais um tempo com Schumacher, pois mesmo que Lewis fizesse a volta mais rápida em todas as corridas restantes da temporada, ele iria para 59 e teria que conquistar mais 18 na temporada de 2021, algo praticamente inexistente na Fórmula 1.

Será que a corrida de amanhã deixa o britânico a uma vitória do recorde de Schumi?

Confira aqui o grid de largada para o GP da Toscana.

Q4: Hamilton desbanca Bottas, Leclerc 'brilha' em quinto e Vettel fica atrás de Kimi em Mugello

PODCAST: Vitória de Gasly é prova que F1 é ambiente 'onde os fracos não têm vez'?