A Fórmula 1 já conhece seu grid de largada para o GP dos Estados Unidos deste domingo. Carlos Sainz ficou com a pole, enquanto seu companheiro de Ferrari, Charles Leclerc, cruzou a linha de chegada no Q3 em segundo seguido por Max Verstappen da Red Bull. Contudo, não é assim que a corrida vai começar.

Por conta de troca de componentes, algumas penalizações foram aplicadas a alguns pilotos. Leclerc, que substituiu o motor e um turbocompressor, foi punido com dez posições. Com isso, larga da 12ª posição. Sergio Pérez - que briga ao lado do monegasco pela vice-liderança do campeonato de construtores - também mudou o motor e caiu cinco posições no grid, sendo assim vai começar em 9º.

Fernando Alonso também sofreu a mesma penalização do mexicano e caiu no grid de largada, tendo se classificado em P9, mas irá começar o GP em P14. Zhou Guanyu está na lista ao lado de Leclerc, Alonso e Pérez e vai começar em P19.

Confira o grid de largada para o GP dos Estados Unidos