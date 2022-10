Carregar reprodutor de áudio

Carlos Sainz disse que sua primeira pole position em pista seca na Fórmula 1 pareceu vir “muito tempo depois”, mas o espanhol deixou claro que se divertiu bastante neste sábado no Circuito das Américas, em Austin, no Texas.

Sainz superou seu companheiro de equipe na Ferrari, Charles Leclerc, por apenas 0.065 segundos durante sua última tentativa no Q3 que o fez conquistar sua terceira pole da carreira na categoria. A primeira pole do espanhol veio em Silverstone em condições molhadas, enquanto ele herdou o primeiro lugar no grid para o GP da Bélgica em agosto devido a penalidades no grid.

O piloto da Ferrari recentemente desabafou sua frustração com as boas margens que muitas vezes perdeu na pole nas corridas deste ano, tornando seu resultado no Circuito das Américas no sábado bem-vindo.

Sainz disse que sua volta da pole foi “muito divertida”, mas “muito complicada com os ventos", o que fez com que “cada curva seja uma aventura com esses carros”. “Mas consegui fazer uma boa volta sem erros. A pole position demorou muito para chegar depois de algumas qualificações no seco, chegando muito perto disso, mas não chegando lá.”

Perguntado pelo Autosport qual tinha sido a chave para mudar sua sorte em um sábado, Sainz respondeu: "Eu mantenho minha cabeça baixa, confiava que um dia ele viria, continuo tentando coisas diferentes na prática livre, obtenho o carro um pouco mais ao meu gosto e tento coisas diferentes no estilo de dirigir e no set-up.

"Alguns fins de semana eu me engano, outros fins de semana eu acerto. Acho que manter a fé e manter a confiança de que isso iria acontecer era a chave".

A Ferrari não vence uma corrida desde o GP da Áustria no início de julho, tendo lutado com a degradação dos pneus nas provas ao longo da segunda metade da temporada. No mesmo período, a Red Bull deu passos à frente, permitindo que Max Verstappen e Sergio Pérez contribuíssem para uma série de sete vitórias consecutivas.

"Não vou mentir, acho que para amanhã, os Red Bull ainda são os favoritos", disse Sainz. "Eu acho que eles normalmente têm o melhor ritmo de corrida, eles normalmente nos colocam na corrida, porque o Max faz um ótimo trabalho ou a Red Bull tem um carro muito bom na prova.

"Mas vamos fazer de tudo para tentar ficar à frente amanhã e vencer a corrida, o que seria uma maneira incrível de começar estas últimas quatro etapas".

