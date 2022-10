Neste sábado, a Fórmula 1 realizou o treino de classificação para o, a 19ª de 22 etapas da temporada 2022 da categoria máxima do automobilismo mundial. E a pole position ficou com o espanhol Carlos Sainz, da Ferrari.

Na primeira parte da classificação, o Q1, os eliminados foram o dinamarquês Kevin Magnussen, da Haas, o australiano Daniel Ricciardo, da McLaren, o francês Esteban Ocon, da Alpine, o alemão Mick Schumacher, da Haas, e o canadense Nicholas Latifi, da Williams.

Na segunda parte da classificação, o Q2, os eliminados foram o anglo-tailandês Alexander Albon, da Williams, o alemão Sebastian Vettel, da Aston Martin, o francês Pierre Gasly, da AlphaTauri, o chinês Zhou Guanyu, da Alfa Romeo, e o japonês Yuki Tsunoda, da AlphaTauri.

