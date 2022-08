Carregar reprodutor de áudio

George Russell surpreendeu no final da classificação para garantir sua primeira pole position na Fórmula 1. A pole do GP da Hungria é a primeira da Mercedes na temporada 2022, e vem após o britânico bater o que já era uma ótima volta de Carlos Sainz.

Russell terá a dupla da Ferrari ao seu redor, com Charles Leclerc em terceiro, dividindo a segunda fila com Lando Norris, enquanto seu companheiro, Lewis Hamilton, sai apenas da sétima posição.

Com problemas no carro durante todo o Q3, o atual campeão e líder do Mundial, Max Verstappen, larga apenas na décima posição.

A Fórmula 1 volta ao Hungaroring amanhã para o GP da Hungria, 13ª etapa da temporada 2022. A largada está marcada para 10h, horário de Brasília, com transmissão da Band. E anote aí: assim que acabar a corrida, tem Pódio ao vivo no canal do Motorsport.com no YouTube. Não perca!

F1 AO VIVO: Acompanhe aqui o debate sobre o GRID para o GP da HUNGRIA

TELEMETRIA: RICO PENTEADO analisa quem pode chegar na FRENTE na HUNGRIA

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #187 – Marko está certo ao colocar Verstappen como “a maior história de sucesso da Red Bull”?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: