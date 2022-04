Carregar reprodutor de áudio

A Fórmula 1 entregou uma corrida sprint emocionante em Ímola neste sábado, graças a uma bela disputa entre Max Verstappen e Charles Leclerc nas voltas finais, com o holandês levando a melhor e garantindo a posição de honra no grid de largada para o GP da Emilia Romagna deste domingo.

Com as mudanças no regulamento para este ano, mesmo sendo o vencedor da sprint, Verstappen não garante a pole position para o GP neste sábado. Pelas regras, o próprio holandês já obteve essa distinção ao terminar na frente no treino classificatório da sexta.

A segunda fila terá mais Red Bull e Ferrari, com Sergio Pérez e Carlos Sainz, enquanto a McLaren ocupa a terceira fila com Lando Norris e Daniel Ricciardo. Já a Mercedes não se recuperou e sai fora do top 10, com George Russell em 11º e Lewis Hamilton em 14º.

A Fórmula 1 volta à pista de Ímola no domingo para o GP da Emilia Romagna, quarta etapa da temporada 2022. A largada está marcada para 10h, horário de Brasília, com transmissão da Band e da F1TV Pro.

E já anote aí: assim que rolar a bandeira quadriculada em Ímola, tem Pódio ao vivo no canal do Motorsport.com no YouTube, com uma análise completa da quarta etapa de 2022. Não perca!

