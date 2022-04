Carregar reprodutor de áudio

Mesmo não sendo a principal corrida do fim de semana da Fórmula 1, o novo regulamento deu um peso maior às Sprints para 2022, com o vencedor levando oito pontos. E o resultado da prova deste sábado, em Ímola, trouxe importantes movimentações no campeonato.

Charles Leclerc segue líder e com uma boa vantagem, chegando a 78 pontos, 40 a mais que o novo vice-líder Carlos Sainz. Sem pontuar na Sprint, George Russell caiu para terceiro com 37. Ele está à frente da dupla da Red Bull, com Sergio Pérez em quarto com 36 e o vencedor Max Verstappen em quinto com 33, à frente de Lewis Hamilton, que segue com 28.

Confira a situação do Mundial de Pilotos após a Sprint de Ímola:

Confira a situação do Mundial de Construtores após a Sprint de Ímola:

