Max Verstappen venceu mais uma na Fórmula 1 em 2022. O holandês triunfou em casa, vencendo mais um GP da Holanda, com George Russell e Charles Leclerc completando o pódio.

A prova ganhou novos contornos na reta final após um safety car causado por Valtteri Bottas. Enquanto a maioria dos ponteiros aproveitou para trocar pneus, exceto Lewis Hamilton, que perdeu o que parecia ser um pódio garantido para terminar em quarto.

O resultado final tem uma diferença em relação à pista: com Carlos Sainz punido em cinco segundos devido a uma liberação insegura dos boxes durante o safety car, o espanhol caiu de quinto para oitavo na classificação.

A Fórmula 1 encerra a rodada tripla na próxima semana com o GP da Itália em Monza, 16ª etapa da temporada 2022 e última prova em solo europeu no ano. No Motorsport.com você acompanha a cobertura completa da principal categoria do automobilismo mundial.

Confira o resultado final do GP da Holanda:

