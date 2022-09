Carregar reprodutor de áudio

Max Verstappen fez com que a festa do 'exército laranja' fosse completa em Zandvoort. Correndo em casa, o atual campeão da Fórmula 1 não teve vida fácil para vencer o GP da Holanda pelo segundo ano consecutivo, mas superou os rivais, aumentando ainda mais sua vantagem no Mundial, chegando aos três dígitos.

Graças a um safety car causado por Valtteri Bottas nas voltas finais, a situação da corrida mudou, com George Russell e Charles Leclerc completando o pódio. Completaram o top 10 do GP da Holanda deste domingo: Lewis Hamilton, Sergio Pérez, Fernando Alonso, Lando Norris, Carlos Sainz (após a punição de 5s por liberação insegura nos pits), Esteban Ocon e Lance Stroll.

Para a largada, a grande maioria optou pelos macios, exceto Hamilton, Russell, Norris, Schumacher, Albon e Magnussen, que adotaram os compostos médios.

Quando as luzes se apagaram, Leclerc largou bem, mas Verstappen se manteve na ponta. Sainz conseguiu segurar Hamilton para seguir em terceiro, com Pérez subindo para quinto e já iniciando a pressão em cima do heptacampeão.

Uma rápida bandeira amarela foi acionada logo no começo da segunda volta. Magnussen perdeu o controle do carro e acabou escapando na brita e passando de leve pela barreira de proteção, mas conseguiu voltar à pista sozinho.

Mesmo de pneus médios contra os demais de macios, Hamilton vinha apresentando um bom ritmo, se aproximando de Sainz pela terceira posição enquanto abria 1s5 de vantagem para Pérez. Já Verstappen abria 1s4 para Leclerc na sétima volta, de um total de 72. Mais atrás, Alonso vinha se destacando, ganhando importantes posições com belas ultrapassagens.

Na 15ª volta os ponteiros iniciaram as paradas, com Pérez e Sainz. Mas enquanto o mexicano teve um pit tranquilo, a situação do espanhol foi bem diferente. A Ferrari não estava pronta, faltando o pneu traseiro esquerdo, forçando-o a ficar parado por quase 13s. Pérez voltou em oitavo e Sainz apenas em 11º, ambos com compostos médios.

Duas voltas depois, foi a vez de Leclerc. O monegasco reclamava que os pneus já estavam ruins, e Verstappen já abria 5s. Com compostos médios, ele voltou em quarto, atrás de Hamilton e Russell. Marcando a Ferrari, a Red Bull trouxe Verstappen para os boxes no giro seguinte, colocando também os médios, e deixando as Mercedes na ponta.

Verstappen voltou a 6s de Russell, mas com um rendimento bem melhor, ele rapidamente começou a baixar a diferença para o piloto da Mercedes. Já Hamilton estava a 3s5 do companheiro de equipe.

Com uma bela ultrapassagem por fora na curva 1, Verstappen reassumiu a segunda posição no início da volta 28 em cima de Russell, e já iniciou uma caça a Hamilton, com uma diferença de cerca de 3s5.

Mas a Mercedes trouxe o heptacampeão aos boxes no começo da volta 30, colocando compostos duros, voltando em quinto, atrás de Verstappen, Russell, Leclerc e Pérez, e com 10s de vantagem para Sainz. Russell entrou na sequência, retornando a 7s do companheiro de Mercedes.

Quando a prova chegou à metade, na volta 36 de 72, Verstappen liderava com 8s3 de vantagem para Leclerc, que tinha Pérez em terceiro. O mexicano via Hamilton se aproximando, com a diferença baixando para menos de um segundo. Já Russell completava o top 5, a 5s8 do heptacampeão e 10s1 à frente de Sainz.

Hamilton tentou passar Pérez por fora na curva 1, mas o mexicano abriu o traçado na tangência para se defender. Na volta seguinte, não teve como e o britânico assumiu a terceira posição, mesmo com Vettel atrapalhando na saída dos boxes. A confusão permitiu ainda a aproximação de Russell, que logo iniciou o ataque ao piloto da Red Bull, passando com facilidade.

Na volta 45, um susto com Tsunoda. O piloto da AlphaTauri parou no primeiro setor afirmando que o pneu não estava colocado corretamente, o que poderia causar um safety car. Mas ele foi informado pela equipe que tudo estava ok, então ele voltou à pista. Só que, após entrar nos boxes novamente, ele disse que havia um problema, sendo orientado a parar, acionando o SC Virtual

Antes do VSC, a Ferrari parou novamente Leclerc e Sainz para colocar pneus duros. Eles voltaram em quarto e nono, respectivamente. Com o VSC, muitos pilotos optaram por fazer mais uma troca de pneus, incluindo Verstappen, Hamilton e Russell. O holandês foi de duros enquanto a dupla da Mercedes foi de médios.

A bandeira verde foi acionada novamente na volta 50. Verstappen tinha 12s5 para Hamilton, que estava 3s3 à frente de Russell. Já Leclerc vinha em quarto, a 4s3 do britânico, enquanto Pérez estava a 6s7 do monegasco. Sainz era o sétimo.

A 15 voltas do fim, um safety car que poderia mudar tudo. Bottas ficou parado no fim da reta principal, levando à intervenção do SC. A Red Bull trouxe Verstappen para os boxes, colocando pneus macios, enquanto Hamilton e Russell ficaram na pista. Leclerc e Pérez também pararam, com o composto vermelho para o monegasco e o amarelo para o mexicano.

Com o SC passando por dentro dos boxes, Russell aproveitou para colocar pneus macios também, deixando Hamilton e Pérez como os únicos no top 6 de médios.

A prova foi reiniciada no começo da volta 61, com 12 para o fim. Em um déjà vu de 2021, Hamilton, de médios gastos, tentou controlar o ritmo contra um Verstappen de macios novos, mas não teve como segurar, perdendo a ponta já na primeira curva.

Com pneus médios, Hamilton não foi páreo para Russell, perdendo a segunda posição. E ele rapidamente começou a ser atacado por Leclerc também, caindo para quarto a seis voltas do fim.

No final, deu Max Verstappen novamente em casa, com George Russell na segunda posição e Charles Leclerc fechando o pódio. Completaram o top 10 do GP da Holanda deste domingo: Lewis Hamilton, Sergio Pérez, Fernando Alonso, Lando Norris, Carlos Sainz (após a punição de 5s por liberação insegura nos pits), Esteban Ocon e Lance Stroll.

A Fórmula 1 encerra a rodada tripla na próxima semana com o GP da Itália em Monza, 16ª etapa da temporada 2022 e última prova em solo europeu no ano. No Motorsport.com você acompanha a cobertura completa da principal categoria do automobilismo mundial.

F1 AO VIVO: ACOMPANHE AQUI O MELHOR DEBATE PÓS CORRIDA DA FORMULA 1

MARI BECKER disseca Hamilton e Alonso, responde sobre HATERS, fala de DRUGO na F1 e avalia LECLERC

PODCAST #193: 'Estilo Briatore' faz com que Piastri chegue à F1 queimado?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: