O bicampeonato de Max Verstappen na Fórmula 1 é apenas questão de tempo. O holandês conquistou mais uma vitória na temporada 2022, agora no GP da Holanda, mesmo com a confusão na reta final e, aproveitando corridas abaixo do esperado dos rivais, conseguiu aumentar sua vantagem no Mundial para a casa dos três dígitos.

O holandês chega a 310 pontos contra 201 de Charles Leclerc e Sergio Pérez, empatados em segundo, mas com vantagem para o monegasco pelo número de vitórias. Já George Russell segue no quarto lugar com 188 pontos, 13 a mais que Carlos Sainz. Já Lewis Hamilton é o sexto com 158, 30 a menos que o companheiro de Mercedes.

Entre os Construtores, a Red Bull passou da marca de 500 pontos, chegando a 511, 135 a mais que a Ferrari que tem 376. E o time de Maranello vê a Mercedes se aproximando novamente, a apenas 30 de distância, com 346.

A Fórmula 1 encerra a rodada tripla na próxima semana com o GP da Itália em Monza, 16ª etapa da temporada 2022 e última prova em solo europeu no ano. No Motorsport.com você acompanha a cobertura completa da principal categoria do automobilismo mundial.

Confira a situação do Mundial de Pilotos da Fórmula 1 após o GP da Holanda:

Confira a situação do Mundial de Construtores da Fórmula 1 após o GP da Holanda:

Pos Equipe Pontos 1 Red Bull Racing 511 - 37 18 58 38 44 40 44 25 24 31 37 35 44 36 - - - - - - - 2 Ferrari 376 44 34 26 20 33 12 30 - 29 37 38 11 20 23 19 - - - - - - - 3 Mercedes 346 27 11 27 12 18 25 14 27 27 16 33 33 34 12 30 - - - - - - - 4 Alpine 125 8 8 6 - 4 8 6 7 10 10 14 12 6 16 10 - - - - - - - 5 McLaren 101 - 6 18 22 - 4 9 6 - 8 8 8 6 - 6 - - - - - - - 6 Alfa Romeo 51 9 - 4 12 6 8 2 - 10 - - - - - - - - - - - - - 7 Haas F1 Team 34 10 2 - 3 - - - - - 5 14 - - - - - - - - - - - 8 AlphaTauri 29 4 4 2 6 - 1 - 10 - - - - - 2 - - - - - - - - 9 Aston Martin Racing 25 - - - 5 1 - 1 8 1 2 - 1 1 4 1 - - - - - - - 10 Williams 4 - - 1 - 2 - - - - - - - - 1 - - - - - - - -

