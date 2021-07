Lewis Hamilton superou seu rival Max Verstappen na sessão classificatória desta sexta-feira (16) em Silverstone e garantiu a primeira posição no grid de largada para a corrida sprint da Fórmula 1.

Nesta sexta-feira, a categoria máxima do automobilismo realizou a classificação em Silverstone, mas definindo o grid de largada para a corrida sprint do sábado, e não o GP da Grã-Bretanha do domingo. No final, quem garantiu a "pole position" para a primeira sprint da história foi o britânico da Mercedes, batendo Verstappen no Q3.

O holandês, que havia sido mais rápido no primeiro treino livre, ficou com a segunda posição, seguido de Valtteri Bottas.

Veja como ficou o grid de largada para a corrida sprint da Inglaterra:

