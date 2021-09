F1: Ricciardo diz que irá para o "ataque" no GP da Itália

Daniel Ricciardo disse que o "ataque" na corrida sprint da Fórmula 1 deste sábado em Monza foi a chave para conquistar a terceira posição, e espera repetir o bom desempenho neste domingo.

Valtteri Bottas, que largou na pole position foi o vencedor da prova, mas na prática, cederá a posição de honra a Max Verstappen, que terminou em segundo, já que o piloto da Mercedes terá que trocar componentes do seu motor e começará no final do grid.

Deste modo, o piloto da McLaren, Ricciardo, largará da segunda posição, ao lado de Verstappen.

Em entrevista após a corrida, o australiano se mostrou feliz por largar na primeira fila e disse que "faz muito tempo que estou nesta posição".

"Já faz muito tempo que estou nesta posição, então é bom. É bom estar de volta. Amanhã é o importante, mas ganhamos uma posição com os problemas do Valtteri então estamos na primeira fila e já faz muito tempo. Muito feliz por isso", disse Ricciardo.

O piloto da McLaren acredita que o "ataque" foi a chave para o bom desempenho deste sábado em Monza, e espera repetir a performance no GP da itália de domingo.

"Ataque total! Quer dizer, hoje foi isso que me deu a chance."

"Tive um bom começo e pensei que talvez pudesse pegar Max na curva 1, mas ele tinha o lado de dentro, então estou ansioso para amanhã", concluiu.

