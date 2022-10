Carregar reprodutor de áudio

Logo após uma etapa movimentada nos Estados Unidos, a Fórmula 1 acelera com mais uma edição do GP do México, no Autódromo Hermanos Rodríguez.

A expectativa da etapa está obviamente em torno do piloto da casa, Sergio Pérez, que terá uma grande chance de ganhar na frente de seus fãs, em meio à luta pelo vice-campeonato do Mundial de Pilotos contra Charles Leclerc. A três provas do fim do campeonato, apenas dois pontos separam os dois.

A prova, que tem a maior altitude da temporada, cerca de 2.200 metros acima do nível do mar, tem previsão de apenas 20% de chuva. As temperaturas neste domingo ficarão entre 13° e 25°C.

Confira a programação.

Fórmula 1 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 15h Bandsports Treino Livre 2 (90min de duração) Sexta-feira 18h Bandsports Treino Livre 3 Sábado 14h Bandsports Classificação Sábado 17h Band e Bandsports Corrida Domingo 17h Bandsports, site e app

VÍDEO: Onboard: veja volta no Hermanos Rodríguez

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast Motorsport.com debate: quem poderá parar a Red Bull e Verstappen na Fórmula 1?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: