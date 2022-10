Carregar reprodutor de áudio

Há feridas que nunca terminam de cicatrizar. A temporada de 2007 da Fórmula 1 parece ser um bom exemplo. Fazem 15 anos mas Fernando Alonso e Lewis Hamilton parecem ter aquelas memórias bem vivas. E após o espanhol dizer em uma entrevista que vê os títulos de Max Verstappen como mais valiosos, o heptacampeão respondeu com uma 'cutucada ao ex-companheiro de McLaren nas redes sociais.

Aquele era o primeiro ano de Alonso na McLaren, recém-coroado bicampeão do mundo, e ele dividia o box com um estreante Hamilton, em sua primeira temporada. Com o melhor carro do grid, ambos eram favoritos na disputa pelo título, mas más decisões, erros mecânicos e humanos e outros problemas, os dois acabaram vendo Kimi Raikkonen virar o jogo e acabar campeão.

Na McLaren, o negócio foi de mal a pior entre os dois, com Alonso decidindo voltar à Renault para o ano seguinte. Desde então, a relação entre os dois parece cheia de altos e baixos, com alguns momentos inclusive neste ano, como o acidente na largada da Bélgica.

Mas a bola da vez começou com declarações de Alonso ao jornal holandês De Telegraaf, dizendo que, para ele, os dois títulos de Verstappen têm mais valor que os de Hamilton, por ter disputado contra pilotos de outras equipes.

"Tenho muito respeito por Lewis, mas ainda é muito diferente quando se ganha sete títulos mundiais e você só teve que lutar contra seu companheiro de equipe. Acho que um título assim tem menos valor do que alguém que teve menos títulos mas tendo que lutar contra outros pilotos com um material igual ou melhor em mãos".

"Em 2005 e 2006, eu tive um bom início de ano, e pude criar uma vantagem na liderança. Aí os outros poderia acabar com carros melhores, mas eu consegui gerenciar essa diferença. Eu nunca tive que lutar contra meu companheiro de equipe para conquistar esses títulos. E eu não vi Max lutando contra Pérez ou Albon para vencer corridas".

"Mas Schumacher, em particular, teve que lutar contra seu companheiro de equipe para conquistar cinco títulos consecutivos, enquanto Hamilton lutou contra Rosberg e Bottas. Eu vejo isso como diferente".

Mas vendo a repercussão negativa de suas declarações, Alonso foi às redes sociais 'botar panos quentes': "E mais uma vez... Por favor, todos os títulos são incríveis, merecidos e inspiradores. Incompatíveis entre si, e vamos curtir os campeões e lendas de nossos tempos atuais. Estou cansado da busca incessante por manchetes. Vamos curti-los".

Mas isso não foi suficiente para apaziguar os ânimos de Hamilton. Assim que chegou ao fim a classificação do sábado, ele tratou de botar mais lenha na fogueira com essa publicação nas redes sociais:

A foto de Hamilton mostra o pódio do GP dos Estados Unidos de 2007, em Indianápolis. Na imagem, é possível ver Hamilton em primeiro no pódio, apoiando sua mão sobre um Alonso visivelmente decepcionado ao terminar em segundo. O inglês colocou um emoji para acompanhar.

