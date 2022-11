Carregar reprodutor de áudio

A Fórmula 1 encerra sua passagem em solo brasileiro neste domingo com o GP de São Paulo, 21ª e penúltima etapa da temporada 2022, que promete tanta ação quanto a corrida sprint deste sábado, que contou com vitória de George Russell.

O britânico foi seguido por Carlos Sainz e Lewis Hamilton mas, com o espanhol punido com cinco posições por troca do motor de combustão interna, a Mercedes garantiu a primeira fila para amanhã.

No domingo, temos apenas uma sessão, a mais importante do dia: o GP, com largada marcada às 15h.

Confira os horários de domingo da Fórmula 1 em Interlagos:

Sprint no sábado, prometendo ainda mais emoções para os fãs. Veja horários e transmissões:

Fórmula 1 Dia Horário (Brasília) Transmissão Corrida Domingo 15h Band PÓDIO Domingo Após o GP Canal do Motorsport.com no YouTube

Amanhã, a F1 terá novamente a Porsche Cup na preliminar, com as últimas corridas Sprint da temporada 2022. Neste sábado, Enzo Elias garantiu matematicamente o título da Carrera Cup, dependendo apenas de não tomar uma bandeira preta para levantar o troféu. Já na Sprint Challenge, a disputa segue aberta.

Confira os horários de domingo da Porsche Cup em Interlagos:

Porsche Cup Dia Horário (Brasília) Corrida 2 - Sprint Challenge Domingo 9h55 Corrida 2 - Carrera Cup Domingo 11h20

