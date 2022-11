Carregar reprodutor de áudio

Um dos assuntos mais quentes da corrida sprint da Fórmula 1 em Interlagos neste sábado foi o incidente entre Fernando Alonso e Esteban Ocon, que escancarou o clima ruim existente dentro da Alpine. E após uma troca de farpas entre os pilotos, ambos receberam um puxão de orelha do chefe da equipe francesa, Otmar Szafnauer.

Alonso e Ocon tiveram dois incidentes na primeira volta, um na curva quatro e outro na subida, com um toque entre os dois que levou o espanhol a ir para os boxes, comprometendo sua prova. A asa dianteira do bicampeão ficou danificada após o contato com a roda dianteira traseira de Ocon.

Os problemas entre os dois começou ainda pelo rádio, com Alonso dizendo: "Perdi a asa dianteira graças ao nosso amigo". Mas, após uma investigação dos comissários, o bicampeão foi punido com cinco segundos pela batida.

A justificativa dos comissários é de que Alonso era "significativamente mais rápido" graças ao vácuo e ao dano aerodinâmico de Ocon na curva 4. Segundo o documento, o espanhol admitiu na audiência que "julgou levemente errado o momento de avançar em cima de Ocon".

A punição derruba Alonso para a 18ª posição no grid de largada do GP de São Paulo deste domingo. Além disso, o espanhol recebeu dois pontos em sua superlicença, chegando a seis,

Fora das pistas, os dois pilotos também trocaram farpas, com Alonso dizendo que não precisa falar com Ocon e que, no momento, só pensa em Abu Dhabi e na chance de fazer sua estreia pela Aston Martin nos testes de pós-temporada em Yas Marina. Já o francês disse que ele e o companheiro de equipe "têm pontos de vista diferentes" sobre o incidente.

Mas enquanto Szafnauer se recusou a falar com a imprensa sobre o incidente após a corrida sprint, o chefe da Alpine não guardou para si as críticas no comunicado lançado no início do sábado, afirmando que ambos jogaram no lixo boas posições no grid de largada em meio à luta contra a McLaren pelo quarto lugar no Mundial de Construtores.

"Francamente, Esteban e Fernando precisam fazer um trabalho melhor para complementar os esforços fantásticos de todos na equipe ao evitar incidentes de pista que comprometam a performance de toda a equipe", disse.

"Hoje, ambos os pilotos decepcionaram a equipe. Espero mais deles amanhã, onde precisamos fazer o melhor possível para recuperar alguns pontos do fim de semana para o campeonato. Precisamos garantir que vamos chegar a Abu Dhabi na próxima semana em uma posição de atingirmos nosso objetivo da temporada. Amanhã é um novo dia".

