O domingo da Fórmula 1 em Ímola foi de Max Verstappen. Apesar de não largar da pole, o holandês voou pra cima do britânico Lewis Hamilton, da Mercedes, assumiu a ponta e dominou todo o GP da Emilia Romagna, mal sendo atacado ao longo da corrida.

Hamilton buscou bater de frente com Verstappen na primeira metade, mas se viu tendo que fazer uma corrida de recuperação, após uma escapada no meio da prova que o forçou a trocar a asa dianteira.

A sorte de Hamilton foi o acidente entre George Russell, britânico da Williams, e Valtteri Bottas, finlandês da Mercedes. A batida levou ao acionamento da bandeira vermelha, paralisando a corrida por cerca de 30 minutos. O caso foi investigado pelos comissários, terminando sem punição para nenhum dos pilotos. Entretanto, após a prova, foram confirmadas penalidades ao canadense Lance Stroll, da Aston Martin, e ao finlandês Kimi Raikkonen, da Alfa Romeo.

O britânico Lando Norris, da McLaren, também foi destaque, terminando em terceiro lugar, conquistando seu segundo pódio na F1. Enquanto isso, o mexicano Sergio Pérez foi uma das decepções, escapando da pista diversas vezes com a Red Bull para terminar na 12ª posição.

Confira abaixo o resultado final do GP da Emilia Romagna:

