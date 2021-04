Max Verstappen quase saiu do GP da Emilia Romagna com a liderança do Mundial de Pilotos da Fórmula 1. Após uma vitória dominante, o holandês estava próximo de se tornar líder pela primeira vez na carreira, mas sai de Ímola ainda em segundo lugar, mas agora apenas um ponto atrás de Lewis Hamilton.

Após o erro na metade da prova que quase lhe custou a corrida, o heptacampeão fez uma ótima prova de recuperação para terminar em segundo, e o ponto da volta mais rápida, garantido bem no final do GP o garantiu a liderança após a segunda etapa da temporada 2021.

Agora, Hamilton tem 44 pontos contra 43 de Verstappen e, com isso, a disputa pelo Mundial vai se fechando entre os dois, enquanto os segundos pilotos de Mercedes e Red Bull, Valtteri Bottas e Sergio Pérez, tiveram um domingo ruim em Ímola.

No momento, os dois não se encontram nem atrás dos companheiros de equipe, com Lando Norris ocupando a terceira posição no Mundial, enquanto Bottas é o quinto e Pérez o oitavo.

Na disputa do pelotão do meio, Norris e Charles Leclerc começam a frente de seus companheiros de equipe, Daniel Ricciardo e Carlos Sainz, enquanto as outras equipes sofrem para acompanhar McLaren e Ferrari.

Confira abaixo a classificação do Mundial de Pilotos após o GP da Emilia Romagna:

Posição Piloto Pontos 1 Lewis Hamilton 44 25 /1 19 /2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Max Verstappen 43 18 /2 25 /1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 Lando Norris 27 12 /4 15 /3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 Charles Leclerc 20 8 /6 12 /4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 Valtteri Bottas 16 16 /3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6 Carlos Sainz Jr. 14 4 /8 10 /5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7 Daniel Ricciardo 14 6 /7 8 /6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8 Sergio Pérez 10 10 /5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9 Pierre Gasly Pierre Gasly 7 - 6 /7 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 10 Lance Stroll 5 1 /10 4 /8 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11 Yuki Tsunoda 2 2 /9 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 12 Esteban Ocon 2 - 2 /9 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 13 Fernando Alonso 1 - 1 /10 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 14 Kimi Raikkonen - - 15 Antonio Giovinazzi - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 16 George Russell - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 17 Sebastian Vettel - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 18 Mick Schumacher - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 19 Nikita Mazepin - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 20 Nicholas Latifi - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Entre os construtores, a situação segue bem apertada entre Mercedes e Red Bull, com apenas sete pontos separando as duas. Com Hamilton e Verstappen dando indícios de que terão temporadas bastante sólidas, começa a se formar a impressão de que a performance do segundo piloto será determinante na luta das equipes pelo Mundial.

Já no pelotão do meio, McLaren e Ferrari vão se consolidando em uma boa luta pelo terceiro lugar, com a equipe britânica abrindo sete pontos de vantagem, com 41 a 34.

Por outro lado, Aston Martin, AlphaTauri e Alpine, três equipes que eram vistas também como candidatas nesta disputa, enfrentam inícios de temporada bem mais complicados e vão ficando para trás.

Posição Equipes Pontos 1 Mercedes 60 41 19 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Red Bull Racing 53 28 25 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 McLaren 41 18 23 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 Ferrari 34 12 22 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 AlphaTauri 9 2 7 6 Aston Martin Racing 5 1 4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7 Alpine 3 - 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8 Alfa Romeo - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9 Williams - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 10 Haas F1 Team - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

PÓDIO: CAOS em Ímola! TRETA de Bottas e Russell, 'TRAPALHADA' de Hamilton e tudo do GP

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #098 – TELEMETRIA: A verdade sobre motor Honda e tudo sobre o GP da F1 em Ímola

Your browser does not support the audio element.