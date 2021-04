O chefe da Mercedes, Toto Wolff, comentou sobre a colisão entre Valterri Bottas e George Russell e disparou contra o britânico: "Está mais perto da Copa Renault Clio", afastando a possibilidade do piloto da Williams ser o substituto de finlandês no futuro.

Ao comentar sobre o incidente que ocorreu entre Bottas e Russell no GP da Emilia Romagna da Fórmula 1, quando os pilotos se chocaram enquanto lutavam pela nona posição, Wolff disse que precisaria olhar as imagens novamente antes de fazer um julgamento.

"Não houve muitas trocas amigáveis ​​entre os dois [Bottas e Russel], eu acho, mas precisamos olhar novamente porque é preciso dois para "dançar tango". Nós iremos julgar."

"É assim que eu diria. Talvez não seja um 50-50, talvez seja um 60-40, mas eu não saberia em que direção."

Apesar do britânico ser membro do programa júnior da Mercedes e apontado como um possível sucessor do finlandês na equipe no futuro, o chefe da montadora alemã afastou essa possibilidade após a batida em Ímola e disparou que Russel "está mais perto da Copa Renault Clio".

"Eu não vi George ainda, ele não veio. Fico o provocando dizendo que se ele fizer um bom trabalho pode estar em um Mercedes e se não fizer vai para a Copa Renault Clio. Mas hoje está mais perto da Copa Renault Clio."

Wolff disse ainda que em um determinado momento chegou a pensar que a corrida estava "completamente perdida", mas que Hamilton os "salvou" novamente.

"Sim, esse não foi o meu momento mais feliz, mas quando pensamos que a corrida estava completamente perdida, Lewis guia coisas inacreditáveis. Ele salvou todos nós hoje, novamente."

Apesar da vitória de Max Verstappen, o heptacampeão lidera o campeonato após registrar a volta mais rápida da corrida.

"O lado positivo hoje em liderar o campeonato com a volta mais rápida é que parecemos ter um carro de corrida muito rápido."

"Também o tínhamos no Bahrein e hoje diria claramente o carro mais rápido, só precisamos resolver o nosso desempenho na classificação."

Wolff acredita os carros da equipe manterão praticamente a mesma performance nas próximas corridas da temporada

"Eu acho que vai ser tão apertado quanto. Pode oscilar em ambas as direções, apenas centenas ou talvez um décimo ou dois de diferença. Eu adoraria ter visto os dois brigando, chegamos perto, antes do fim", concluiu.

F1 AO VIVO: CAOS em Ímola! TRETA de Bottas e Russell, 'TRAPALHADA' de Hamilton e tudo do GP | PÓDIO

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST: TELEMETRIA: A verdade sobre motor Honda e tudo sobre o GP da F1 em Ímola

Your browser does not support the audio element.