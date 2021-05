Neste domingo, tivemos um GP da Espanha de Fórmula 1 definido, principalmente, pela estratégia. Após perder a liderança na largada, Lewis Hamilton e a Mercedes optaram por duas paradas e, no final, o britânico deixou Max Verstappen e a Red Bull sem reação na luta pela ponta, já que o holandês estava com pneus mais gastos.

Verstappen assumiu a ponta na largada, mas Hamilton sempre manteve-se por perto e surpreendeu na segunda metade da prova ao fazer uma segunda parada para colocar outro jogo de pneus médios. Na voltas seguintes, ele remou para reduzir a diferença de mais de 20s que o holandês tinha e voltou à ponta próximo ao fim, em uma investida onde o piloto da Red Bull não teve como reagir.

Com isso, Hamilton chegou à terceira vitória na temporada em quatro corridas, com Verstappem em segundo e Valtteri Bottas completando o pódio.

Charles Leclerc fez uma prova sólida com a Ferrari, terminando em quarto, à frente de Sergio Pérez com a outra Red Bull. O mexicano não conseguiu ir além porque ficou boa parte da prova preso atrás de Daniel Ricciardo com a McLaren, tendo que fazer uma corrida de recuperação após sair em nono.

E a prova contou com apenas um abandono: Yuki Tsunoda, que viu sua AlphaTauri simplesmente desligar no meio da sexta volta, forçando a entrada do safety car.

Confira o resultado final do GP da Espanha de F1:

