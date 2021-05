O chefe da McLaren, Andreas Seidl, disse que "é preciso reconhecer" que Ferrari estava mais forte na Espanha neste domingo (09).

Os pilotos da escuderia de Woking Daniel Ricciardo e Lando Norris terminaram o GP da Espanha de Fórmula 1, em Barcelona, em sexto e oitavo, respectivamente, somando 12 pontos para o campeonato de construtores de 2021.

O chefe da equipe, Seidl, disse estar satisfeito com os resultados obtidos pelo time na Espanha, mas reconheceu que Ferrari estava mais forte.

"Estou feliz com o resultado da corrida, em que conseguimos marcar 12 bons pontos. Ao mesmo tempo, é preciso reconhecer que a Ferrari foi simplesmente mais forte do que nós neste fim de semana, o que não foi uma surpresa, eles tiveram um bom carro o ano todo e sabíamos da força deles em uma pista como esta, com este layout."

"Portanto, estou feliz com a corrida. Acho que foi bom ver, em termos de execução da corrida do lado da equipe, em termos de estratégia em termos de paradas, que fizemos uma boa corrida."

Apesar de sentir que a equipe de Woking estava em desvantagem em comparação à Scuderia neste final de semana, o chefe da McLaren espera boas batalhas pelo P3 nas próximas corridas.

"É bom ver que é obviamente uma batalha muito acirrada, especialmente com a Ferrari, e é simplesmente importante garantir que continuemos trazendo atualizações para o carro nas próximas corridas para manter viva a batalha do P3. É bom que ainda tenhamos este P3, apesar de estarmos lutando neste fim de semana em comparação com eles, mas esperamos uma longa batalha com eles."

Seidl acredita que o desenvolvimento da McLaren se beneficiará do ganho de confiança Ricciardo.

"Desde que Daniel começou conosco, sabíamos que é um desafio entrar ou trocar de equipe durante o inverno com esse tempo de teste limitado, é um desafio se acostumar com o carro, tornar-se um com o carro. Eu direi que ainda não chegamos onde queremos estar, onde Daniel quer estar, mas como eu disse muitas vezes, estou 100% convencido de que é apenas uma questão de mais corridas agora juntos conosco e então veremos o desempenho como estamos acostumados com Daniel."

"Uma razão pela qual queríamos trazer Daniel a bordo foi porque ele obviamente tem muita experiência e ele sabe o que precisa como piloto para ir rápido. E, portanto, estou realmente ansioso agora, digamos que nos finais de semana de corrida ele se sinta muito confortável com o carro porque, como você observou, acho que também veremos o benefício real não apenas em termos de velocidade, mas também em termos de sua experiência nos ajudando a continuar desenvolvendo o carro junto com Lando, que obviamente também é muito experiente."

"Se você quer ficar nessa luta no campeonato de construtores, é preciso ter sempre dois carros lá, com dois pilotos sempre em posição de pontuar."

Falando sobre a próxima etapa, em Mônaco, o chefe da McLaren espera uma batalha entre as equipes do meio do pelotão.

"Eu diria difícil de prever. E novamente, a batalha em que estamos é tão próxima com a Ferrari, mas também com outras equipes, especialmente quando se trata de desempenho de uma volta na classificação. Mônaco tem tudo a ver com classificação."

"Portanto, acho que simplesmente podemos esperar uma batalha muito acirrada novamente", concluiu.

