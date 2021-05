Neste domingo, Lewis Hamilton chegou à sua terceira vitória em quatro corridas na temporada 2021 da Fórmula 1. Apesar de ter ficado atrás de Max Verstappen na maior parte do GP da Espanha, sua estratégia de paradas fez a diferença no final e, agora, aumenta a vantagem para o holandês no Mundial, mas o piloto da Red Bull segue relativamente próximo.

Enquanto Hamilton chegou a 94 pontos com a vitória hoje, Verstappen tem 80, graças ao ponto extra da volta mais rápida. Apesar do aumento na diferença, Verstappen segue relativamente próximo do heptacampeão na luta pelo título de 2021.

E com o segundo pódio consecutivo, Bottas volta a ocupar o terceiro lugar no Mundial, que deve ser sua posição natural ao longo do ano. O finlandês tem 47 pontos contra 41 de Lando Norris. Mas o piloto da McLaren tem mais com o que se preocupar: após um ótimo GP da Espanha, Charles Leclerc colou no britânico, com 40.

Após uma prova prejudicada pelo tempo que passou atrás de Daniel Ricciardo, Sergio Pérez ocupa a sexta posição na classificação, com 32 pontos, tendo um pouco mais de vantagem para o australiano no Mundial, que tem 24.

Confira a classificação do Mundial de Pilotos após o GP da Espanha:

Entre os construtores, os pódios consecutivos de Hamilton e Bottas estão virando a balança a favor da Mercedes, que já abre quase 30 pontos de vantagem para a Red Bull: 141 x 112. Com a equipe austríaca ainda muito dependente dos pontos de Verstappen enquanto Pérez se adapta ao carro, a rival consegue abrir uma folga que pode fazer a diferença mais adiante.

E após uma corrida melhor, a Ferrari colou na McLaren, esquentando ainda mais a disputa do pelotão do meio. A McLaren possui 65 pontos contra 60 da equipe italiana, quatro vezes mais que a quinta colocada, a Alpine, com apenas 15.

Confira a classificação do Mundial de Construtores após o GP da Espanha:

