Após quatro semanas de folga, o que foi considerada as férias de verão da categoria, a Fórmula 1 estará de volta, para uma sequência de corridas em três finais de semana seguidos. A primeira parada será na Bélgica, em Spa-Francorchamps, pista das mais tradicionais do calendário.

Neste momento, Lewis Hamilton é o líder do campeonato, com 195 pontos, oito à frente de Max Verstappen, com 187. Lando Norris é a surpresa da temporada, em terceiro lugar e à frente de Valtteri Bottas, quarto colocado, e Sergio Pérez, o quinto.

Confira a programação do GP belga, que terá a Fórmula 3 nas preliminares, além da agenda dos programas ao vivo no canal do Motorsport.com no YouTube.

Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 06h30 Bandsports Treino Livre 2 Sexta-feira 10h Bandsports Treino Livre 3 Sábado 07h Bandsports Classificação Sábado 10h Band e Bandsports Corrida Domingo 10h Band Fórmula 3 Dia Horário (Brasília) Transmissão Classificação Sexta-feira 08h55 Bandsports Corrida 1 Sábado 05h35 Bandsports Corrida 2 Sábado 12h55 Bandsports Corrida 3 Domingo 05h40 Bandsports

Programas no YouTube do Motorsport.com Dia Horário TELEMETRIA Quarta-feira 13h DIRETO DO PADDOCK Quinta-feira 14h SEXTA-LIVRE Sexta-feira Após o TL2 Q4 Sábado Após a classificação PÓDIO Domingo Após a corrida RETA FINAL Segunda-feira 19h

F1 2021: Rico Penteado aponta favoritos na segunda metade do campeonato | TELEMETRIA DE FÉRIAS

PODCAST: Qual piloto merece uma segunda chance na F1?

.