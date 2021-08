Uma nova equipe americana entrará na Fórmula 1? Essa é a questão que paira sobre o paddock nas últimas horas, depois que a revista norte-americana RACER revelou que Michael Andretti, dono da Andretti Autosport, está procurando uma maneira de comprar uma equipe existente.

Ao que parece, o filho do campeão da Fórmula 1 de 1978, Mario Andretti, já conversou com vários representantes das atuais equipes do grid, entre elas, a Haas F1.

Os contatos com este último parecem não ter ido além das trocas básicas de ideias, então Andretti se voltou para outros alvos potenciais. Em particular, as estruturas detidas por sociedades de investimento, como a Alfa Romeo Sauber (que é propriedade da Longbow Finance desde 2016) e a Williams (que foi comprada pela Dorilton Capital em 2020).

A Alfa Romeo renovou recentemente seu contrato de vários anos com a Sauber. Embora as ligações com a Ferrari pareçam óbvias, o relacionamento é menos próximo do que entre a Ferrari e a Haas.

Contactado pela RACER, Andretti reconheceu o seu interesse: "Seria ótimo, mas temos de ir muito longe. Se surgir a oportunidade certa, faremos o possível para a agarrar. Mas ainda não chegamos."

Com uma entrada de US$ 200 milhões na F1, como parte do último Pacto de Concórdia, comprar uma equipe existente é muito mais barato do que criar uma estrutura completamente nova, que por sua vez, estaria sujeita ao pagamento dessa quantia, que seria então distribuído entre as 10 equipes atuais.

Desse modo, esses times seriam 'compensados' pela perda do percentual de receitas futuras.

Andretti é parceiro do CEO da McLaren Racing Zak Brown em vários campeonatos como Supercars e Extreme E. Andretti também dirige programas na IndyCar, Fórmula E, Indy Lights e IMSA.

