As equipes da Fórmula 1 estarão na pista juntas pela primeira vez em 2021 esta semana, com o início dos testes de pré-temporada no Bahrein.

O Circuito Internacional do Bahrein sediará o único teste coletivo antes da nova temporada, que acontecerá durante três dias, de sexta-feira, 12 de março, a domingo, 14 de março.

Enquanto a maioria das equipes já completou um shakedown com seus novos carros, limitado a 100 km, o Bahrein marcará a primeira oportunidade de dar a eles uma extensa quilometragem antes da nova temporada.

Apenas três equipes estão entrando em 2021 com a mesma formação de pilotos do ano passado, o que significa que vários pilotos passarão o teste se acostumando com seu novo ambiente e trabalhando com novas faces, aumentando a importância dos treinos.

A maioria das equipes vai tentar dividir a corrida entre seus dois pilotos, entregando-lhes um dia e meio no carro, mas a Williams já confirmou que um dia de sua participação será dado ao piloto de desenvolvimento Roy Nissany.

Algumas equipes tentarão dividir cada dia pela metade, permitindo que seus pilotos corram os três dias, enquanto outras darão a seus pilotos um dia inteiro cada.

Confira a programação da pré-temporada 2021:

Legenda: AM - Manhã / PM - Tarde

Sexta-feira (12) Sábado (13) Domingo (14) Mercedes Valtteri Bottas (AM) Lewis Hamilton (PM) Lewis Hamilton (AM) Valtteri Bottas (PM) Valtteri Bottas (AM) Lewis Hamilton (PM) Red Bull M. Verstappen S. Pérez S. Perez (AM)

M. Verstappen (PM) McLaren D. Ricciardo (AM)

L. Norris (PM) D. Ricciardo (AM)

L. Norris (PM) D. Ricciardo (AM)

L. Norris (PM) Aston Martin Sebastian Vettel (AM) Lance Stroll (PM) Sebastian Vettel (AM) Lance Stroll (PM) Lance Stroll (AM) Sebastian Vettel (PM) Alpine Esteban Ocon Fernando Alonso Esteban Ocon (AM) Fernando Alonso (PM) Ferrari Charles Leclerc (AM) Carlos Sainz (PM) Carlos Sainz (AM) Charles Leclerc (PM) Charles Leclerc (AM) Carlos Sainz (PM) AlphaTauri Pierre Gasly (AM) Yuki Tsunoda (PM) Yuki Tsunoda (AM) Pierre Gasly (PM) Pierre Gasly (AM) Yuki Tsunoda (PM) Alfa Romeo K. Raikkonen (AM) A. Giovinazzi (PM) A. Giovinazzi K. Raikkonen Haas M. Schumacher (AM) N. Mazepin (PM) N. Mazepin (AM)

M. Schumacher (PM) M. Schumacher (AM) N. Mazepin (PM) Williams R. Nissany N. Latifi G. Russell

Este quadro será atualizado

Quando serão as sessões?

Os testes no ano passado ocorreram durante seis dias em Barcelona, ​​mas o congelamento dos regulamentos devido à pandemia levou a F1 a reduzir para três em 2021. Isso significa que há uma janela mais limitada para se atualizar, resolver quaisquer problemas que possam surgir e avaliar a qualidade da competição.

Cada dia será dividido em dois, ocorrendo das 4h às 8h e das 9h às 13h no horário de Brasília.

Foram mantidas as oito horas por dia de trabalho em pista, como ocorria em Barcelona.

Um novo elemento para teste será que ele terminará após o pôr do sol, que ocorre no Bahrein por volta das 17:45 (11h45 no horário de Brasília) atualmente. A pista está equipada com holofotes usados ​​para o GP, garantindo condições de uso para equipes e pilotos.

Como acompanhar?

No Brasil, o único modo de acompanhar ao vivo a pré-temporada é através da F1TV Pro, que chegou oficialmente ao país na última terça-feira. Mas atenção: não deve haver transmissão em português.

Segundo a Band, haverá uma cobertura completa dos eventos no canal e no Bandsports, com entradas ao vivo e matérias nos telejornais ao longo dos três dias.

No Motorsport.com, você acompanha também toda a ação da pré-temporada com relatos de cada sessão, além de matérias com as principais repercussões dos três primeiros dias de atividades da F1 2021.

