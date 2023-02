Carregar reprodutor de áudio

A Fórmula 1 já sabe a ‘cara’ de seus carros que estarão na temporada de 2023, que começa com o GP do Bahrein no dia 5 de março.

A Alpine foi a última a apresentar seus carros para o campeonato, repetindo uma ação com seu principal patrocinador, a empresa de tratamento de água BWT, utilizando as suas cores nos três primeiros GPs do ano, para depois a equipe francesa voltar ao azul.

Uma das novidades das equipes foi a escolha da ausência de cor em seus carros, fazendo com o que o carbono predomine mais sobre os layouts, tudo em nome da economia de peso, já que a tinta para a decoração também acarreta em alguns gramas a mais na balança.

Confira as fotos de todas as 10 equipes da F1 de 2023 e utilize as redes sociais do Motorsport.com para opinar sobre as melhores e piores pinturas.

Red Bull RB19

Red Bull 2023

Ferrari SS-23

Ferrari SF-23 Photo by: Ferrari

Mercedes W14

Mercedes W14 Photo by: Mercedes AMG

Alpine A523

Alpine A523 Photo by: Alpine

McLaren MCL60

McLaren MCL60

Alfa Romeo C43

Alfa Romeo C43 Photo by: Alfa Romeo

Aston Martin AMR23

Aston Martin 23 Photo by: Aston Martin Racing

Haas VF-23

Haas VF-23 livery

AlphaTauri AT04

AlphaTauri 04 Photo by: Red Bull Content Pool

Williams FW45

Williams FW45 Photo by: Williams

