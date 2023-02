Carregar reprodutor de áudio

A Fórmula 1 viu nesta quinta-feira a finalização da temporada de apresentação dos seus carros para a temporada de 2023. A Haas começou com sua pintura, ainda em janeiro, com a Alpine finalizando este processo ontem, em um evento em Londres.

Entre apenas pinturas, para mostrar novos patrocinadores ou blefar sobre os rivais, e apresentações reais, já podemos comparar com aquilo que foi visto em 2022 a partir dos comparativos abaixo, você consegue observar as diferenças. Confira:

Haas

Alfa Romeo

AlphaTauri

Alpine

Williams

Ferrari

Mercedes

McLaren

Aston Martin

Red Bull

Alpine AZUL, Alfa Romeo, McLaren e cia: MELHORES e PIORES pinturas da F1 2023; assista ao DEBATE

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já! Podcast #217 – Como serão as batalhas internas das equipes na F1 2023? ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: Spotify

Deezer

Apple Podcasts

Google Podcasts

Amazon Music