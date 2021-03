Um dos maiores pedidos dos fãs brasileiros de Fórmula 1 já tem data para chegar ao país: a F1TV Pro, versão do serviço de streaming da categoria que permite ao público acompanhar as corridas ao vivo, será disponibilizado já nesta terça-feira (09).

O serviço, que foi lançado há três anos pela F1, permite que os fãs acompanhem as corridas ao vivo através de diferentes câmeras, podendo assistir pelo ponto de vista de um piloto específico, por exemplo, e também conta com um grande acervo de GPs do passado e materiais diversos produzidos pela categoria, como a série Chasing the Dream, que mostra a temporada da Fórmula 2 em formato similar ao Drive to Survive, da Netflix.

A F1TV Pro poderá ser assinada através de dois planos. Caso o assinante opte pelo pagamento mensal, o valor da mensalidade será de R$28,90, enquanto o anual custa R$279,90. O serviço de streaming já estava disponível para o público brasileiro na categoria Access, que contava com o acervo de provas e o material diverso. Essa modalidade seguirá disponível para o público, com um valor mensal R$15,82 ou R$142,83 no pacote anual.

Além da chegada da F1TV Pro ao Brasil, o serviço de streaming também será lançado na República Tcheca e na Eslováquia, atingindo um total de 118 territórios. Por sua vez, a F1TV Pro passa a estar disponível em 85 países, com transmissões em seis idiomas diferentes.

A chegada da F1TV em novos países ainda contará com uma atualização da plataforma de streaming, que contará com uma nova tecnologia, focada em performance e qualidade, com a exibição de vídeos em Full HD (1080p) a uma taxa de 50 imagens por segundo (fps). Além disso, a F1 anunciou que o serviço também terá suporte a conversores de smart TV como Chromecast.

O diretor de direitos de transmissão da F1, Ian Holmes, celebrou a chegada da F1TV aos novos territórios e as novidades da plataforma.

"Estamos animados pelo relançamento da F1TV antes da nova temporada, com várias atualizações que devem melhorar a experiência dos fãs pelo produto, tornando nossa coleção extensa de arquivo mais fácil para ser assistida do que nunca".

"Isso nos ajudará a levar a F1TV para o novo patamar e mal posso esperar para ver como isso se desenvolve para o futuro, enquanto continuamos dando aos fãs mais modos para ver a F1 do que nunca".

A chegada da F1TV Pro ao Brasil tem relação direta com a aquisição dos direitos de transmissão do mundial pela Band. O serviço inclusive usará a narração das transmissões da própria Band, que contará com Sérgio Maurício na narração, Reginaldo Leme, Max Wilson e Felipe Giaffone nos comentários, além de Mariana Becker como correspondente in loco.

