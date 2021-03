Sebastian Vettel está prestes a iniciar um novo capítulo em sua trajetória na Fórmula 1 com a estreia pela Aston Martin. E apesar dos últimos anos ruins com a Ferrari, onde muitos questionaram uma possível aposentadoria, o tetracampeão afirmou que não está velho, sendo capaz inclusive de buscar um novo título.

O alemão, de 33 anos, terá a importante função de capitanear a volta da Aston Martin à F1, e a equipe espera muito dele, acreditando que sua mentalidade de campeão pode ajudar a revolucionar a ex-Racing Point.

Mesmo sendo um dos pilotos mais velhos da F1 atual, com o grande rejuvenescimento que a categoria passou nos últimos anos, Vettel acredita a idade não importa, e que segue sendo capaz de seguir vencendo.

"Não acredito que seja uma questão de idade", disse Vettel em entrevista ao portal GPFans. "Acredito que ainda exista um campeão em mim. Sempre tive essa sensação comigo, e sabendo que é capaz, não há motivos para pensar que isso não é possível".

Vettel vai além e afirma que ainda tem capacidade de lutar novamente pelo título, algo que não consegue desde as temporadas de 2017 e 2018, seu melhor momento com a Ferrari.

"Acredito que posso. Obviamente, não estou muito velho. Existem pilotos mais velhos no grid competindo neste momento".

Mas o tetracampeão acredita que uma possível nova luta por título não depende apenas dele, destacando o papel que as mudanças de regulamento terão no futuro da F1.

"Veremos como a F1 muda nos próximos anos. Com relação à idade, acredito que tenho ainda muito tempo dentro de mim. Mas, sendo honesto, tudo dependerá das circunstâncias do esporte e de como as coisas ficarão no futuro próximo".

