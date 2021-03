F1: Aston Martin compara estilos de pilotagem de Vettel e Pérez

Antiga Racing Point, a Aston Martin não se preocupa com a adequação entre seu carro de Fórmula 1 de 2021 e Sebastian Vettel, já que o alemão tem um estilo de pilotagem menos 'extremo' que seu antecessor, Sergio Pérez.

O mexicano foi dispensado da equipe britânica para abri vaga para o tetracampeão mundial e correrá pela Red Bull em 2021. De todo modo, segundo a Aston Martin, Pérez pilota de forma mais agressiva que Vettel.

O alemão terminou a temporada 2020 na 13ª posição do campeonato de pilotos em seu último ano com a Ferrari, da qual foi dispensado. Ele será substituído pelo espanhol Carlos Sainz, ex-McLaren.

Vettel registrou apenas um pódio no ano passado e marcou praticamente um terço dos pontos de seu agora ex-companheiro, o monegasco Charles Leclerc. Além disso, o alemão cometeu mais erros, que voltaram a suscitar questionamentos sobre sua pilotagem.

Nesse sentido, a adequação do piloto ao carro foi uma discussão de destaque, tendo em vista o fato de que o tetracampeão mundial supostamente prefere máquinas com a traseira mais estável.

De todo modo, o diretor técnico da Aston Martin, Andrew Green, crê que não haverá problema em 'acomodar' Vettel ao carro da equipe. Segundo o dirigente, isso se deve ao fato de que o alemão tem um estilo de pilotagem mais suave que o de Pérez.

"Sim, [Vettel] tem seu próprio estilo de pilotagem pessoal, mas não é diferente dos estilos de pilotagem que vimos em outros pilotos", afirmou Green. “Eu diria que não é tão extremo quanto o do piloto que ele está substituindo, que tinha um estilo de pilotagem muito extremo, de modo que era muito difícil de acertar em todas as pistas. Ele (Pérez) brilhou em certas pistas e não em outras."

“Acho que o estilo de Seb é muito menos extremo. E temos as ferramentas e a capacidade de ajustar o carro para se adequar a ele, com certeza. Já começamos a trabalhar nisso. Estamos trabalhando nisso no simulador. E ele parece muito feliz com as direções que tomamos", disse.

Vettel fez sua primeira atividade de pista com a equipe Aston Martin no shakedown do carro de 2021 em Silverstone, na semana passada. Agora, parte para a pré-temporada, disputada neste fim de semana, no Bahrein. Depois, começa o campeonato, também em Sakhir, no dia 28.

Na pista britânica, o alemão falou sobre carros mais 'traseiros'. “Se você olhar para os carros que eu tinha quando estava na Red Bull, ou até no início da Ferrari, acho que sempre houve momentos em que a traseira estava nervosa, e tudo bem", ressaltou.

"Não acho que eu seja mais vulnerável do que os outros nesse aspecto. Não gosto quando o carro está realmente saindo de dianteira... Com a saída de traseira, você ainda pode fazer muitas coisas".

"Quando sai de dianteira, também existem algumas técnicas, mas suas mãos estão um pouco mais amarradas ou um pouco mais limitadas. Na verdade, eu prefiro quando o carro está um pouco mais solto, isso realmente ajuda."

"Obviamente, se sair muito, você perde muito tempo. E ninguém gosta disso porque é lento. Mas voltando à filosofia (da Aston), acho que é interessante. Pelo que parece, é muito diferente. Espero que esteja vindo na minha direção. Veremos no que vai dar."

