Como antecipado pelo Motorsport.com, Felipe Giaffone voltará a ser comentarista do Grupo Bandeirantes em 2021. Após dois anos nos canais Globo/SporTV, como comentarista da Fórmula 1 e Stock Car, ele retorna à emissora em que foi comentarista da Indy em sua primeira passagem.

Com a chegada de Giaffone, o time da Band tem confirmado até agora os comentaristas Reginaldo Leme, Max Wilson e Tiago Mendonça, além dos narradores Sérgio Maurício e Luc Monteiro. Para a equipe ‘internacional’, que ficará a cargo da F1, F2 e F3, a repórter Mariana Becker, a produtora Juliane Cerasoli, o cinegrafista Gianfranco Marchese, além do produtor executivo Jayme Brito formarão a equipe.

Nesta quinta-feira será realizada uma entrevista coletiva virtual, quando parte da nova equipe estará presente e os detalhes desta nova fase da emissora e da F1 serão apresentados.

ALPINE 2021: Conheça o carro AZUL que marca a volta de ALONSO à F1 e as novidades da antiga RENAULT

