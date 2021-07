Polícia britânica prende suspeito de assalto a Norris no Wembley

A polícia de Londres prendeu um dos suspeitos do assalto a Lando Norris após a final da Eurocopa 2020, e o liberou após pagamento de fiança. O piloto da McLaren na Fórmula 1 estava no estádio de Wembley para assistir a partida entre Itália e Inglaterra, onde foi tomado seu relógio avaliado em 40 mil libras (cerca de R$ 287 mil). O trabalho da segurança, agora, é de convocar possíveis testemunhas do ocorrido através de pessoas que estavam no estacionamento do lugar, onde aconteceu o crime. Uma delas afirmou ter o flagra do momento do roubo por uma câmera no painel do carro, mas não forneceu mais detalhes.

De acordo com a polícia, mais de 50 pessoas foram presas no dia devido a confusões no estádio e tentativas de entrada sem ingresso. As imagens do relógio chegaram a ser divulgadas pela corporação. Aos jornais locais, chegaram relatos de que o piloto chegou a ser imobilizado enquanto a peça era retirada.

Relógio de Lando Norris (Foto: Polícia metropolitana de Londres)

Na ocasião, o piloto fez um stories em seu Instagram mostrando gratidão ao apoio dos fãs, com as palavras: "Oi mundo. Obrigado a todos pelas palavras. Realmente significa muito ver tantas mensagens de gentileza e amor de todos vocês. Achei que deveria informá-los que estou bem e me preparando para dar o melhor de mim no fim de semana (GP da Grã-Bretanha). Amo todos vocês e não posso esperar para ver muitos de volta no circuito."

