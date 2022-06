Carregar reprodutor de áudio

Em meio ao recente interesse do SBT pelos direitos de transmissão da Fórmula 1, a principal categoria do automobilismo mundial confirmou a renovação com a Band por mais três temporadas nesta terça-feira (14).

Segundo a F1, esse novo acordo aumentará a presença da categoria no Brasil, com a inclusão de um contrato de distribuição estratégica com a Claro, que tornará a marca a parceira exclusiva de distribuição da F1TV Pro no país.

"Desde o retorno da F1 à Band em 2021, a emissora tem sido um fator importante no crescimento do esporte no Brasil, com altos investimentos em produção de alta qualidade e conteúdo compreensivo em seus canais de TV e plataformas digitais, liderados por uma equipe de apresentadores de grande experiência", disse a categoria em comunicado.

Segundo o comunicado, a Band manterá o esquema de apresentação da categoria, com os treinos livres no Bandsports, a classificação entre o canal fechado e a Band e a corrida na TV aberta. Já o papel da Claro nesse acordo está na distribuição da F1TV Pro, sendo disponibilizada para os assinantes da operadora.

"A Fórmula 1 sempre teve uma presença significativa no Brasil, e uma história ilustre associada a este país, então é fantástico que, através desses acordos, podemos tornar o esporte amplamente disponível para o maior número de fãs possível", disse Ian Holmes, diretor de direitos de mídia da F1.

"Estamos felizes por podermos trabalhar com a Band por mais anos, continuando o crescimento impressionante visto no ano passado, podendo combinar as transmissões em TV aberta junto com a chegada da parceria com a Claro, que permite maior acesso dos fãs".

"Estamos muito felizes com o acordo", disse Denis Gavazzi, diretor esportivo do Grupo Bandeirantes. "A F1 é o principal produto esportivo do Grupo. Acredito que a continuação da parceria entre a Band e a F1 é o resultado do bom trabalho feito desde o ano passado. É importante enfatizar que a Band e a F1 são parceiras no Brasil, sempre trabalhando juntas pelo crescimento da categoria no país".

Desde a estreia em 2021, a Band vem entregando números sólidos de audiência para a categoria, que foram mantidos no começo deste ano, como destacado recentemente pelo Motorsport.com.

A equipe, formada pelo narrador Sérgio Maurício, os comentaristas Reginaldo Leme, Felipe Giaffone e Max Wilson, além do time de cobertura in loco formado por Mariana Becker, Julianne Cerasoli, Jayme Brito e Gianfranco Marchese vem sendo muito elogiada pelo trabalho realizado, além do espaço que a emissora paulista abre em suas grades não apenas para a F1 mas também para F2 e F3.

