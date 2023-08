O domínio da Red Bull nesta temporada já trouxe à equipe austríaca várias marcas, superando inclusive alguns recordes históricos da Fórmula 1.

Mas com dez corridas pela frente na temporada 2023, ainda há outros que podem ser atingidos, tanto pela equipe quanto por Max Verstappen. Aqui, listamos sete dos mais impressionantes.

1 - Maior número de vitórias consecutivas

Possivelmente, o mais desafiador da lista, já que qualquer erro na pista ou nos boxes pode jogar essa contagem novamente para zero. Ao longo dos anos, poucos pilotos conquistaram mais do que cinco vitórias consecutivas: Alberto Ascari, Michael Schumacher (2x), Sebastian Vettel, Nico Rosberg e, agora, Verstappen. E, evidentemente, os alemães saem na frente nesse quesito, com Vettel liderando a lista com nove triunfos seguidos em 2013.

Com oito triunfos consecutivos, Verstappen não apenas ameaça reescrever esse recorde como também levá-lo a novos patamares.

O que ajuda em sua causa é que ele pode igualar o recorde já neste fim de semana, correndo em casa na Holanda, pista na qual ele é o único vencedor desde o retorno de Zandvoort à F1. Na Itália, palco da primeira vitória de Vettel na F1, podemos ver a história sendo reescrita.

2 - Maior número de vitórias em uma temporada

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 Photo by: Erik Junius

No ano passado, Verstappen superou a marca de 13 vitórias em um mesmo ano, que pertencia a Schumacher (2004) e Vettel (2013), estabelecendo um novo recorde de 15. E, já no ano seguinte, ele pode estender esse número.

Com 12 corridas no ano, Verstappen já possui 10 vitórias e, com mais 10 pela frente, é possível acreditar que ele pode levar isso adiante, devido à forma apresentada até aqui, podendo bater esse recorde cedo, ainda em outubro no GP dos Estados Unidos.

Como equipe, a Red Bull não errou ainda neste ano, vencendo 100% das corridas da temporada. Com isso, há também a possibilidade da equipe fazer a limpa na temporada. E mesmo com pequenos problemas, como em Interlagos no ano passado, ela está a caminho de bater a marca da Mercedes de 19 vitórias em 2016.

3 - Mais pontos em uma temporada

No momento, Verstappen lidera com 314 pontos, já passando as marcas de Vettel de 2010 (256) e 2012 (281) em pouco mais de meia temporada, se beneficiando das pontuações das sprints e das voltas mais rápidas.

Incluindo todo, o holandês tem uma média de 26,16 pontos por etapa. Seguindo essa média, e com mais três sprints pela frente, Verstappen pode terminar o ano com bem mais de 570 pontos, superando e muito a marca dele mesmo no ano passado, quando foi bicampeão com 454.

E isso pode ajudar a Red Bull a bater a marca de 765 pontos da Mercedes em 2016. No momento, são 503 para o time austríaco.

4 - A maior vantagem na conquista de um título

Max Verstappen, Red Bull Racing, Sergio Perez, Red Bull Racing Photo by: Red Bull Racing

Outro recorde de Vettel, mas que ele pode perder logo. O alemão conquistou o título de 2013 com 155 pontos à frente de Fernando Alonso. Verstappen chegou perto em 2022, com 146 à frente de Charles Leclerc. Mas suas chances são maiores do que nunca em 2023, já que, neste ponto, tem 125 a mais que Pérez.

Já a Red Bull tem uma margem confortável de 256 para a Mercedes, a caminho de bater a marca do time alemão de 2016, com 297 de diferença para a segunda colocada. Porém, a vida da Red Bull pode ser dificultada pelo momento vivido por algumas rivais.

5 - Vitórias a partir de posições diferentes do grid de largada

Em seus sete primeiros anos na F1, Verstappen acumulava vitórias largando apenas nas duas primeiras filas. Em 2022, ele expandiu seu repertório com nove posições diferentes. Sua última vitória, na Bélgica, largando de sexto, o permitiu igualar a marca de Alonso.

E ainda faltam duas posições de largada no top 10 de onde ele nunca venceu: quinto e oitavo.

6 - Maior percentual de voltas lideradas em uma temporada

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 Photo by: Michael Potts / Motorsport Images

Tendo liderado 567 voltas neste ano, Verstappen parece bem a caminho para bater o recorde de Vettel de 739, talvez já em Singapura. A questão mais impressionante, porém, é que, se ele manter o ritmo, ele pode ser o primeiro a liderar mais de 1000 voltas em uma mesma temporada, com um aproveitamento que hoje é de 78%.

A Red Bull vem mantendo seu domínio com 95% das voltas lideradas no ano, enquanto Ferrari, Mercedes, McLaren e Aston Martin somam apenas 30 giros na ponta. Com mais 10 provas para o fim, a Red Bull pode bater a marca da Mercedes de 2016, quando liderou 1055 voltas. Para isso, bastam mais 362.

Por outro lado, quebrar o recorde de percentual de voltas lideradas pode ser mais difícil. Essa marca, de 97%, pertencem à McLaren, Ayrton Senna e Alain Prost. Para bater, eles precisariam liderar 596 das 602 voltas restantes no ano.

7 - Aparições consecutivas no pódio

Este recorde segue intacto há mais de duas décadas. Em 2002, Michael Schumacher foi ao pódio em todas as corridas do ano e, somando com as duas últimas de 2001, o alemão terminou no top 3 em 19 provas consecutivas.

Desde Abu Dhabi, no ano passado, Verstappen foi ao pódio 13 vezes seguidas e, no momento, tem à sua frente apenas Alonso (15), Lewis Hamilton (16) e Schumacher (19). Caso ele mantenha o ritmo, o recorde pode vir no México.

