F1: Haas mantém Hulkenberg e Magnussen para 2024

A Haas manterá Kevin Magnussen e Nico Hulkenberg para a temporada 2024 da Fórmula 1.

Este ano é o primeiro de Hulkenberg pela Haas, depois que ele passou as três temporadas anteriores atuando como piloto reserva da Racing Point/Aston Martin, enquanto Magnussen é o piloto mais antigo do time norte-americano.

A dupla está atualmente em 14º e 18º lugar na classificação de pilotos de 2023, com a Haas em oitavo lugar no campeonato de construtores com 11 pontos, depois que a primeira metade do seu ano foi dominado por problemas de desgaste de pneus durante a corrida, o que restringiu suas chances de marcar pontos, apesar de geralmente se mostrarem bem promissores na qualificação.

"Acho que é seguro dizer que tivemos uma dupla de pilotos extremamente sólida nesta temporada na F1 e, em última análise, não havia motivo para tentar mudar isso daqui para frente", disse o diretor da equipe Haas, Guenther Steiner.

"Kevin é obviamente uma pessoa muito conhecida para nós e estou muito feliz por ele retornar para aquela que será sua sétima temporada com as cores da Haas. Com 113 largadas [Romain Grosjean é o próximo, com 96] apenas para a nossa equipe, sabemos onde estão seus pontos fortes e seu conhecimento e experiência de nossa organização também combinam muito bem com isso."

"Do outro lado da garagem, Nico simplesmente se encaixou sem alarde e provou ser um membro valioso da equipe. Ele está se aproximando das 200 largadas na Fórmula 1 e estamos muito felizes por sermos os beneficiários dessa experiência ao volante."

Nico Hulkenberg, Haas VF-23, Kevin Magnussen, Haas VF-23 Foto de: Erik Junius

"Tivemos que lidar com nossos problemas nesta temporada com relação ao VF-23, não nos escondemos disso, mas tivemos muita sorte de ter dois pilotos cujo feedback é inestimável para ajudar nossos objetivos de engenharia."

"Kevin e Nico se deram bem desde o início e, juntos, marcaram pontos e, em particular, Nico se destacou nos treinos classificatórios, entrando no Q3 em seis ocasiões. Ambos estão claramente aproveitando seu tempo no esporte, ambos têm uma cabeça madura e entendem fundamentalmente o que estamos pedindo a eles."

"Por sua vez, agora cabe a nós, como equipe, olhar para 2024 e garantir que tenhamos um carro capaz de marcar pontos de forma consistente."

O anúncio de que a Haas manteria sua atual dupla de pilotos foi revelado antes do dia da mídia para o GP da Holanda deste fim de semana em Zandvoort.

Em sua declaração oficial, a Haas não revelou nenhuma informação sobre a duração do contrato de nenhum dos pilotos - apenas afirmou que Hulkenberg e Magnussen foram contratados "para o calendário recorde de 24 corridas da próxima temporada" com "continuidade no coração de sua formação de pilotos".

Em 2023, Magnussen estava chegando ao fim do contrato "plurianual" que assinou para substituir Nikita Mazepin na Haas às vésperas da última temporada, depois de ter sido dispensado pela equipe junto com seu companheiro de equipe Grosjean após o final de 2020.

O contrato de Hulkenberg para 2023 não recebeu essa designação, mas foi entendido como tendo uma opção para 2024, o que sugere que tanto ele quanto Magnussen precisarão de mais discussões para continuar na Haas além do próximo ano.

Kevin Magnussen, Haas F1 Team, com Nico Hulkenberg, Haas F1 Team Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

"Obviamente, estou muito feliz por ver meu relacionamento com a Haas se estender mais uma vez", disse Magnussen. "Meu retorno em 2022 foi inesperado, mas foi repleto de vários destaques e, embora esta temporada não tenha sido exatamente como esperávamos, ainda conseguimos chegar aos pontos e mostramos potencial com o pacote que temos."

"Ainda há muitas corridas em 2023 e temos muito trabalho a fazer para continuar a entender o VF-23 - esse aprendizado pode ser aplicado ao carro de 2024. Meus agradecimentos, como sempre, vão para [o dono da equipe] Gene Haas e Guenther Steiner por me darem a oportunidade de continuar correndo no esporte que eu amo."

Hulkenberg, que está prestes a atingir 200 corridas de F1 no próximo GP do México, disse: "É bom resolver as coisas com antecedência para a próxima temporada, para manter o foco na corrida e melhorar o desempenho.

"Gosto de fazer parte da equipe e compartilho a paixão de Gene e Guenther por ela.

"Estamos competindo em um meio de campo muito disputado e estou ansioso para aproveitar o que fizemos juntos até agora e levar isso adiante até 2024."

VÍDEO: Enzo Fittipaldi abre o jogo sobre Red Bull

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #244 – Que tipo de mudanças teremos na F1 após férias?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: