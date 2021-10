Sergio Pérez voltou a frequentar o pódio da Fórmula 1 pela primeira vez desde o GP da França, ainda em junho. O mexicano se aproveitou da parada tardia de Lewis Hamilton e a queda de rendimento de Charles Leclerc para terminar na terceira posição.

Pérez teve um papel fundamental para a Red Bull, ajudando a segurar Hamilton, impedindo que ele pudesse se aproximar de Max Verstappen rapidamente no primeiro stint.

Após a corrida, o mexicano destacou como que o gerenciamento de pneus foi fundamental, algo similar ao visto no GP da Turquia de 2020, quando ele terminou em segundo.

"Sim, foi uma corrida muito intensa. No primeiro stint, com Lewis e lutando contra Charles, o começo foi bom. Foi apenas uma daquelas corridas em que você precisa ser paciente, dando o seu melhor no momento correto, gerenciando os pneus".

"Porque você não sabe bem o que está acontecendo com os pneus. Do nada eles voltavam, perdiam, foi bem difícil de gerenciar os pneus hoje".

