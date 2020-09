A Fórmula 1 anunciou no final da semana passada que utilizará uma variação de traçado no Circuito do Sakhir, que receberá duas corridas consecutivas da categoria no Bahrein, sendo a primeira no final de novembro com a configuração original e a segunda no início de dezembro com a nova alternativa.

A notícia agitou os bastidores da F1 e trouxe animação aos fãs por conta de um traçado ‘oval’, no anel externo do circuito, que terá apenas 3.543 metros de extensão. A F1, inclusive, prevê tempos de volta de cerca de 55 segundos, o que quebraria o recorde de menor tempo de volta da história. O recorde pertence a Niki Lauda, que cravou uma volta de 58s79 em 1974, no circuito de Dijon-Prenois, na França.

Os baixos tempos de volta e a nova dinâmica que o traçado alternativo deve trazer “confusão” no tráfego intenso, segundo o chefe de equipe da Alfa Romeo, Frédéric Vasseur. “Não fizemos simulação ainda, mas com certeza, com 55s por volta, vai ser uma grande confusão no tráfego nas voltas de classificação. Vai ser um pesadelo”, disse Frédéric Vasseur, chefe da Alfa Romeo, em entrevista veiculada pelo site britânico RaceFans.

O dirigente, no entanto, ponderou a declaração afirmando os novos layouts são empolgantes para rodadas duplas. “Faz sentido fazer algo um pouco diferente, e a vantagem do Bahrein é que você tem pelo menos três configurações de traçado de pista. Faz sentido, vai ser um pouco diferente do primeiro”, disse Vasseur.

O diretor esportivo da F1, Ross Brawn, também mostrou empolgação com o desafio que traçado alternativo deve proporcionar às equipes. “O circuito ‘oval’ não é uma configuração clássica para GP de F1, mas suspeito que vamos apresentar às equipes e pilotos um desafio tanto para a classificação e para a corrida, e estou esperando muita movimentação”, disse Brawn.

“Vai ser uma corrida bastante agitada, com tempos de volta abaixo de 1 minuto e mais de 80 voltas. O tráfego certamente vai ser um problema e vai haver oportunidades para ultrapassar também. Parece muito simples, mas espero algo bastante desafiador para encaixar os tempos de volta”, completou.

Devido às preocupações com o tráfego intenso, a F1 planeja realizar a classificação com duas zonas de DRS (Sistema de Redução de Arrasto) na pista, conforme revelou o diretor técnico da F1, Pat Symonds. O objetivo é manter o tempo de volta mais próximo aos 55 segundos, em busca de aumentar as chances dos pilotos de desviarem do tráfego nas longas retas.

“Queremos fazer a classificação com duas zonas de DRS em cerca de 54s3”, disse Symonds. “Se tivermos três zonas de ativação, isso vai diminuir [o tempo de volta] para 53s9. A pista é cerca de 200m mais longa do que Mônaco, que normalmente é a pista mais curta da F1. Os pilotos terão poucas chances de sair do tráfego nas longas retas”, comentou.

“Faz parte do desafio. Acho que para um piloto ser completo, é preciso lidar com coisas assim. As equipes têm muitos recursos hoje em dia para lidar com esse tipo de coisa. Então, vai ser um desafio. Vai ser difícil, talvez alguém perca com isso, alguém saia ganhando com isso. Mas, no geral, acho que vamos ter um bom espetáculo”, completou Symonds.

A corrida no anel externo do Bahrein tem previsão de 87 voltas e está marcada para acontecer no dia 6 de dezembro.

Vettel comenta rumores sobre ida p/ Racing Point e fala de outras categorias para 2021

PODCAST Motorsport.com debate qual seria o calendário ideal da Fórmula 1; ouça

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: