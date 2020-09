Após um bom final de semana na Bélgica, a Renault vem ainda mais confiante para o GP da Itália, com Daniel Ricciardo almejando o primeiro pódio da equipe francesa desde a sua volta à Fórmula 1, em 2016. E, para Esteban Ocon, os últimos resultados são suficientes para credenciar a Renault para a disputa pelo terceiro lugar no Mundial de Construtores.

Em Spa, o francês e o australiano deram à Renault sua melhor posição em treinos classificatórios desde a sua volta, e a dupla ainda conseguiu terminar a prova em quarto e quinto.

Baseado na performance forte da Renault na Bélgica, e com a boa perspectiva para Monza neste fim de semana, Ocon vê como possível a chance da Renault terminar o ano em terceiro no Mundial de Construtores, atrás da Mercedes e da Red Bull.

Apesar de estar em sexto no momento, a Renault está a apenas nove pontos da McLaren, em terceiro, o que promete uma disputa intensa pelo simbólico título de "melhor do resto".

Perguntado se a Renault tem condições de lutar pelo terceiro lugar, Ocon disse: "Sim, certamente. Temos mais dez corridas pela frente, então a temporada ainda está mais ou menos no começo".

"Ainda temos um longo caminho pela frente, sem dúvidas, mas é bom ver que estamos entrando bem nessa luta".

"Precisamos manter a consistência nos pontos, não queremos uma performance como a de Barcelona novamente. Mas, quando temos oportunidades como essa, é importante pontuar, e é isso que fizemos no último fim de semana".

Ricciardo disse que ele "espera" que a Renault tenha novamente uma performance incrível no GP da Itália.

"Acho que certamente podemos esperar isso de nós, em circuitos de baixo downforce", disse o australiano. "Indo para Monza na próxima semana, acho que podemos contar que estaremos competitivos".

Ocon disse que o ritmo do GP da Bélgica foi uma grande injeção de ânimo para ele, após um primeiro momento desafiador em seu retorno à F1.

"É muito, muito encorajador. Estar ali com a Red Bull é ótimo. Muito bom. Obviamente precisamos fazer isso mais frequentemente. Tenho a impressão de que somos muito rápidos assim que pisamos em uma pista de baixo downforce. Silverstone foi assim e na Bélgica também".

"É uma pena não termos duas provas em Spa, mas temos Monza, onde devemos ser rápidos novamente".

