Em meio a uma enxurrada de críticas sobre a forma como a Fórmula 1 lidou com o GP da Bélgica, como distribuir pontos após apenas três voltas, todas atrás do safety car, o presidente da FIA, Jean Todt, confirmou que o regulamento será revisto.

Em um comunicado divulgado no Twitter, Todt disse que comandará conversas sobre a situação na próxima reunião da Comissão da F1, que acontecerá em outubro.

"A FIA, junto com a Fórmula 1 e as equipes, revisarão cuidadosamente o regulamento para ver o que podemos aprender e melhorar para o futuro. As descobertas, incluindo o tópico de alocação de pontos, serão acrescidas à agenda da próxima reunião da Comissão da F1, marcada para outubro".

A Comissão da F1 é o órgão responsável pela formulação do regulamento da categoria, e é formado por membros da FIA, F1 e as equipes. São 30 votos em jogo, 10 da FIA, 10 da F1 e um para cada equipe do grid, e uma maioria é necessária para que uma mudança no regulamento seja enviada ao Conselho Mundial do Esporte a Motor da FIA, que a ratifica.

Mudanças no regulamento válidas para o próximo ano precisam de um total de 26 votos, enquanto as necessárias para o ano em andamento precisam do que é chamado de "super maioria", com 28 votos.

O descontentamento geral sobre o que aconteceu na Bélgica, recebendo a titulação de "farsa" pelo heptacampeão Lewis Hamilton, significa que a FIA deve ter apoio suficiente para uma mudança imediata no regulamento.

A mudança mais provável deve garantir que pontos não sejam distribuídos em eventos nos quais os pilotos não tenham corrido de fato.

Todt deixou claro que a FIA fez tudo possível para que o GP da Bélgica fosse realizado no domingo, mas disse que o clima não permitiu que isso acontecesse.

"O GP da Bélgica deste ano apresentou desafios extraordinários à Fórmula 1. As janelas previstas não apareceram ao longo do dia e, enquanto uma pequena janela tenha aparecido no fim do dia, com uma tentativa de reiniciar a prova, as condições pioraram rapidamente de novo".

"Portanto, devido à falta de visibilidade criada pelo spray dos carros, não poderíamos correr a prova inteira em condições suficientes de segurança para pilotos, fiscais e os corajosos espectadores que esperaram por horas pela corrida, os quais peço desculpas. Isso foi reconhecido por todos".

"Os comissários da FIA pararam a competição para ganhar mais tempo, com base nas provisões do Código Desportivo Internacional. Apesar destes esforços, a corrida não pôde ser iniciada após as voltas do safety car, e o regulamento existente foi corretamente aplicado".

