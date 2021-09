Os pilotos da Fórmula 1 deverão ter uma vida ainda mais complicada em busca de ultrapassagens durante o GP da Holanda. A FIA decidiu que o DRS não será usado na última curva do circuito, que vem chamando a atenção por sua inclinação.

Os chefes da F1 haviam proposto originalmente a ideia de uma curva inclinada como a última da pista para oferecer um período maior de aceleração, em contraste ao que a configuração original oferecia.

Com os pontos de ultrapassagem sendo muito limitados no estreito circuito, a impressão que ficava era que esse design pelo menos daria chances para alguma ação. Simulações de computador mostraram que a inclinação acrescentaria mais 340 metros de ação, junto com os 678 da reta principal na sequência.

A inclinação feita foi extrema, com uma angulação de 32%, o equivalente a 18 graus, para dar aos pilotos carga suficiente para acelerar com o DRS acionado. Porém, para a primeira edição do GP da Holanda em 36 anos, a FIA optou por pensar pela segurança, permitindo que a asa móvel seja acionada apenas após a curva.

Jan Lammers, diretor do circuito, disse na quarta: "Essa é a decisão da FIA. Eles querem ver como as coisas serão neste ano, e querem coletar dados na vida real. Eles não querem correr risco e isso é compreensível, já que é a primeira edição em 36 anos".

Craig Wilson, diretor de performance dos veículos na F1 e que chefia também um departamento que testa os circuitos, foi chave para tornar realidade a proposta de inclinação da curva. No ano passado ele falou sobre as checagens realizadas para permitir que o DRS fosse usado no local.

Com a primeira ideia de uma curva inclinada vinda do ex-diretor de provas da F1 Charlie Whiting, a equipe de Wilson surgiu com um conceito que era possível de ser trabalhado.

"Voltou um comentário dizendo: 'É possível fazer inclinado?'", disse Wilson. "Eu pensei sobre isso e disse, ok, deixa comigo, vamos trabalhar para ver qual nível de inclinação seria necessário, se é possível abrir o DRS ali".

"Analisamos, usamos nosso simulador e dissemos que sim, precisando desse tipo de inclinação para tornar possível. Fiz uma análise com dois métodos distintos, em termos de estabilidade do carro e perda aerodinâmica, e parecia possível".

"Aí foi um caso de 'é possível fazer isso fisicamente?'. Então conversamos com a FIA, explicamos qual era a nossa ideia e se eles permitam. Eles analisaram tudo. Como processo, estávamos juntando todas as pessoas certas para surgir com uma solução única".

