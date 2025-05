Jack Doohan já chegou para a primeira temporada na Fórmula 1 com um peso enorme nas costas e, neste fim de semana, a relação com a Alpine parece ter 'desandado' depois do piloto australiano ter sido eliminado no Q1 da classificação sprint em Miami.

O representante da equipe de Enstone não conseguiu um bom desempenho e começa a corrida curta deste sábado na 17ª colocação. Após saber da eliminação precoce, o australiano explodiu no rádio com a equipe, culpando o esquadrão pelo acontecido.

"Isso é inaceitável! Se vocês vão mandá-lo (Gasly) pra pista antes de mim, tem que ter certeza que ele está pronto. Vocês me tiraram do SQ1! É uma piada!"

Falando após a sessão, Doohan explicou com mais clareza o que aconteceu: "Tudo se resume à última volta rápida. Estávamos indo bem, a sensação era boa, mas acabei sendo bloqueado na saída do pit lane, o que foi uma bagunça porque era o outro carro [Gasly]. Por isso, não consegui fazer a última volta cronometrada."

Vale destacar que neste fim de semana, o chefe da Alpine, Oliver Oakes, precisou desmentir os rumores de que Franco Colapinto substituiria Jack Doohan no GP de Ímola. As conversas tomaram o paddok depois que o presidente de uma das patrocinadoras da equipe deu a entender que isso aconteceria.

