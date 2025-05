O brasileiro Gabriel Bortoleto saiu decepcionado da classificação para a corrida sprint do GP de Miami de Fórmula 1 nesta sexta-feira (02). O atual campeão da F2 revelou que tinha confiança na sessão, e que o carro teria performance para avançar ao SQ2, mas acabou comprometido após um erro.

Bortoleto foi apenas o 19ª na classificação para a corrida curta deste sábado, terminando a mais de oito décimos do companheiro de equipe, Nico Hulkenberg, que avançou ao SQ2, garantindo o 11º lugar no grid da sprint.

Em entrevista ao jornalista Lawrence Barretto, da F1TV, após o fim da classificação sprint, o brasileiro revelou que tinha boas expectativas para a sessão.

"A volta foi boa até a última curva e, então, travei e passei reto. A volta era boa o suficiente para ir para o SQ2, com certeza. Eu simplesmente travei e passei reto, então basicamente perdi a volta. Provavelmente ainda melhorei, mas só um pouco. Mas é uma pena, porque hoje era possível [ir ao SQ2], a volta foi muito boa e eu estava me sentindo bem com o carro, então é uma pena, mas vamos em frente. Ainda temos algumas coisas para resolver".

Questionado sobre as expectativas para a sprint do sábado, Bortoleto espera que o aumento da zona de DRS possam melhorar suas chances de avançar.

"Vamos ver se é fácil ultrapassar ou não nessa pista. Parece que eles ampliaram um pouco a zona de DRS, então talvez haja algumas possibilidades de ultrapassagem, mas sim, vamos ver".

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Versão áudio: GUERRA FRIA na McLaren, MAX NO AUGE e Hamilton ABALADO pré-Miami | THIAGO FAGNANI, repórter da BAND

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!