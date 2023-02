Carregar reprodutor de áudio

Felipe Drugovich esteve à bordo do AMR23 da Aston Martin durante a pré-temporada da Fórmula 1 no Bahrein ao substituir Lance Stroll que se acidentou de bicicleta e lesionou os dois punhos.

Indo à pista na quinta-feira pela manhã e retornando no sábado, o brasileiro atual campeão da F2 e reserva da equipe Aston, apresentou bons resultados mesmo convivendo com um problema hidráulico na primeira sessão. Neste dia, Drugovich fechou sua participação em 14º na tabela geral com o tempo de 1m34.564s.

Já no último dia, Felipe ficou entre os dez primeiros se posicionando imediatamente atrás do seu companheiro de equipe na pré-temporada Fernando Alonso, com a dupla sendo 9º e 10º. O tempo do brasileiro nessa sessão foi de 1m32.075 e ele figurou o top 3 antes da turma da tarde ir à pista.

Ao todo, foram 77 voltas no circuito de Sahkir e na visão do piloto, o resultado foi satisfatório, além de compartilhar um pouco do projeto da Aston Martin que foi destinado a ele.

"Foi um teste muito positivo, curti muito e acho que todo o trabalho que fiz para a equipe foi muito útil. Na primeira parte foram apenas testes aerodinâmicos e no final pude dar duas voltas rápidas”, relembra. “Neste sábado dedicamos ¼ da manhã para mais testes aerodinâmicos e depois pude andar bastante rápido."

Agora, Drugovich vive a expectativa de fazer a sua estreia oficial na Fórmula 1. A equipe inglesa já confirmou que se Lance Stroll não se recuperar a tempo para correr na abertura da temporada, no GP do Bahrein, no próximo domingo, será Felipe que assumirá o carro.

“O mais importante de tudo foi a simulação de corrida, quando pude avaliar como eu estava fisicamente. E foi tranquilo, deu tudo certo”, disse Felipe Drugovich. “Pude me preparar caso eu precise substituir o Lance no GP do próximo final de semana. E estou feliz demais pela confiança que a Aston Martin depositou em mim nestes testes."

VETTEL opção para STROLL! E Drugovich??? FIM da AlphaTauri? Entenda

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já! Podcast #Boletim – Detalhes sobre Stroll e Drugovich com boa chance para o GP do Bahrein

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: