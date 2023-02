Carregar reprodutor de áudio

Lewis Hamilton afirma que uma série de problemas "subjacentes" com o W13 da Mercedes, modelo de 2022, foram transferidos para o W14, carro que será usado na temporada atual da Fórmula 1 e foi colocado na pista durante a pré-temporada no Bahrein.

Questionado sobre a evolução do carro, o heptacampeão mundial disse: "É difícil colocá-lo em linha. Tivemos alguns dias difíceis, especialmente na sexta-feira. No primeiro dia não me senti muito mal, mas sexta-feira foi um pouco mais difícil".

A Mercedes viu George Russell ser 'abandonado' na pista na sexta por conta de um problema hidráulico que fez o carro parar sozinho e precisou trabalhar até tarde para melhorar o equilíbrio, com este tópico sendo razoavelmente bem sucedido.

"George teve uma manhã de sábado muito melhor, então as coisas estão indo na direção certa. Espero que tenhamos resolvido o acerto", disse Hamilton. O heptacampeão deu a declaração antes de ir à pista na última sessão da pré-temporada. No anoitecer no circuito de Sakhir, o britânico teve o segundo melhor tempo com 1m30s664 com pneus C5, ficando atrás apenas da Red Bull de Sergio Pérez - que usava compostos C4.

Solicitado a comparar o W14 com o problemático W13, Hamilton respondeu: "O porpoising praticamente acabou. É um grande passo para nós. É divertido pilotar sem pular nas curvas. No entanto, ainda existem alguns problemas subjacentes em que estamos trabalhando sobre ele. Algumas das restrições de equilíbrio que tivemos no ano passado ainda estão lá."

No entanto, Hamilton concluiu parabenizando a equipe. "Estou muito orgulhoso de todos na equipe por permanecerem positivos após a temporada difícil que tivemos no ano passado."

"Eles fizeram um ótimo trabalho durante o inverno, considerando o quanto conseguimos pilotar. Todos os anos eles têm o mesmo foco e determinação para resolver qualquer problema que tenhamos. Gosto de estar no escritório e analisar os dados. Espero que possamos fazer isso."

