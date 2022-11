Carregar reprodutor de áudio

Faltam cinco partidas para o Hexa! O Brasil venceu a Suíça pelo segundo jogo da fase de grupo da Copa do Mundo do Catar e está classificado para as oitavas de final da competição. Nas redes sociais, além dos brasileiros felizes com a vitória, os torcedores que também curtem Fórmula 1 vibraram com o apoio da Mercedes após o apito final.

A equipe alemã usou suas redes sociais oficias para demonstrar apoio ao Brasil nesta tarde, após o time triunfar na maior competição de futebol mundo e garantir vaga na fase mata-mata. Vale lembrar que, em novembro, Lewis Hamilton foi oficialmente condecorado como cidadão honorário do país, em sessão na Câmara de Deputados na segunda-feira que antecedeu o GP de São Paulo.

Nas respostas, os torcedores usaram e abusaram da criatividade para mostrar que era o mais novo brasileiro, Lewis Hamilton, que tinha feito o tweet em apoio à Seleção.

