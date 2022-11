Carregar reprodutor de áudio

O evento de agradecimento da Honda, o 'Honda Racing Thanks Day', foi um sucesso total, pois atraiu 19.800 espectadores que desfrutaram de um fim de semana único com os pilotos que defenderam as cores da marca japonesa ao longo da temporada de 2022.

Muitos pilotos de várias categorias das corridas de quatro e duas rodas marcaram presença em Motegi, com grandes nomes que fizeram a felicidade dos fãs como Max Verstappen, Sergio Pérez e Marc Márquez.

Por outro lado, o fato de ter sido a primeira vez que Yuki Tsunoda, primeiro piloto japonês de F1 desde Kamui Kobayashi, e Pierre Gasly, que está de saída rumo à Alpine, compareceram à comemoração, também foi um grande momento para os fãs.

Os fãs que vieram a Motegi puderam desfrutar de diversos eventos, como exibições ao volante do Red Bull RB16B de 2021 com design especial em homenagem à Honda, que foi apresentado para o GP do Japão no ano passado, mas após o cancelamento do evento, não poderia ser pôde em solo japonês.

Foi uma cena muito emocionante quando o carro finalmente correu na frente dos fãs japoneses e, embora não fosse Suzuka como planejado, foi uma visão que os quase 20.000 fãs vão lembrar para sempre.

Outro dos principais focos de interesse de todo o evento foi a pista de kart, onde todos os pilotos da Honda Racing se enfrentaram divididos por equipes naquilo que foi o que mais se aproximou de uma verdadeira competição.

Por fim, e depois de muitos toques e giros ocasionais, o que se convencionou chamar de “Honda Racing Kart Cup” terminou com um pódio repleto de grandes pilotos, protagonistas em suas respectivas categorias ao mais alto nível.

A dupla de Max Verstappen e Marc Márquez conquistou a vitória, com Sergio Pérez e Tim Gasjer na segunda posição e a dupla de Yuki Tsunoda e Tomoyuki Ogawa completando a terceira e última posição do pódio.

Após esta prova, os pilotos da Red Bull Racing e da AlphaTauri desfrutaram de uma exibição com os karts elétricos, onde Verstappen teve de abandonar após uma volta de Tsunoda e foi o piloto mexicano que conquistou a vitória final praticamente sem oposição.

Las imágenes del 'Honda Racing Thanks Day' de 2022:

