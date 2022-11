Carregar reprodutor de áudio

O presidente da FIA, Mohammed Ben Sulayem, negou os relatos sobre problemas entre ele e os detentores dos direitos comerciais da Fórmula 1.

Ben Sulayem assumiu o comando do órgão regulador do automobilismo no final do ano passado, apenas algumas semanas após o controverso final da batalha pelo título mundial de F1 de 2021 em Abu Dhabi.

Desde então, o corpo diretivo se viu na linha de fogo por uma série de questões, incluindo seu relatório sobre os eventos de Abu Dhabi, a consistência das decisões dos comissários de corrida, a proibição de joias da F1, além da administração do safety car em Monza e a presença de um guindaste na pista no Japão.

Mas Ben Sulayem rejeitou essa conversa e disse que ele e o CEO da F1, Stefano Domenicali, trabalham bem juntos.

Questionado sobre sugestões de atrito, Ben Sulayem disse: "É um pouco difícil para mim entender: de onde vem isso?

"Vou te contar: minha relação com a FOM. Primeiro de tudo, eu falo com Stefano acho que a cada dois dias. Se eu não ligar para ele ele me liga, e esse é o caminho. Mesmo antes de qualquer reunião ou antes qualquer decisão. É um casamento. Este casamento vai durar, e fortemente."

Ben Sulayem avalia que os atrasos nas corridas sprint, que gerou acusações de 'ganância' da FIA em buscar mais dinheiro para sediar os eventos, foi o catalisador para a ideia de problemas entre ele e a FOM.

Mas ele está convencido de que não havia nada nefasto por trás do atraso, além de querer verificar se o pessoal da FIA na pista poderia policiar com sucesso as sprints extras.

"As pessoas presumiram que, quando eu disse sobre as três corridas de sprint extras, havia uma divisão", disse ele.

“Não fiquei surpreso, mas ri disso porque estamos falando de uma divisão. Não consigo ver uma divisão.

“Foi aí que começou, no dia 25 de abril, na Comissão de F1, quando de repente eles falaram: ‘tudo bem, precisamos de três corridas [extras]’ e veja se há uma carga extra ou algo assim.'

“De repente todo mundo disse que [houve] uma divisão e eu recebi cerca de seis telefonemas dizendo: 'ok, o que está acontecendo?'

"Mas nós aprovamos. Estudamos e voltamos. Eu verifiquei com toda a minha equipe em campo, porque às vezes as pessoas não entendem a pressão que é exercida sobre a equipe e os dirigentes da FIA."

Stefano Domenicali, CEO, Formula 1, with Mohammed bin Sulayem, President, FIA, Markus Duesmann, Chairman of the Board of Management of Audi AG, Oliver Hoffmann, Head of Technical Development at Audi Sport GmbH Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Ele acrescentou: “Estou em um relacionamento muito bom, em um relacionamento profissional e pessoal. Não pode ser melhor."

Ben Sulayem não negou que houve momentos em que as coisas não foram perfeitas entre ele e Domenicali, mas ele reconheceu que não há nenhum problema.

"Você pode ter um problema quando tem partes do seu corpo que dão errado, mas isso não significa que estamos em um relacionamento ruim", disse ele.

"Existem perguntas, mas definitivamente, o relacionamento nunca foi melhor. Por quê? Porque meu interesse pelo esporte é forte.

"Eu o ouço, ele me ouve, e nós dois sabemos que esse casamento tem que ser apenas sustentável e ir além. E honestamente, está indo de vento em popa. É muito claro."

